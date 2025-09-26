https://ria.ru/20250926/sud-2044469799.html

Верховный суд Башкирии оставил под стражей и.о. вице-премьера Марзаева

УФА, 26 сен – РИА Новости. Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение о содержании под стражей до 6 ноября исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее объединенная пресс-служба судов республики сообщала, что 15 августа уголовное дело в отношении Марзаева поступило в Ленинский районный суд Уфы. Его арест был продлен до 6 ноября. Апелляцию на арест Марзаева верховный суд Башкирии рассмотрел 21 августа. "Судебный акт оставлен без изменения", - говорится в документах суда. Главное следственное управление СК РФ возбудило против Марзаева уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы 1 октября прошлого года отправил чиновника в СИЗО. По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину Марзаев не признает. По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов. Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве.

