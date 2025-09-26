Рейтинг@Mail.ru
Аракчи обвинил ЕС и США в прокладывании пути к эскалации - РИА Новости, 26.09.2025
23:51 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/ssha-2044718876.html
Аракчи обвинил ЕС и США в прокладывании пути к эскалации
Аракчи обвинил ЕС и США в прокладывании пути к эскалации - РИА Новости, 26.09.2025
Аракчи обвинил ЕС и США в прокладывании пути к эскалации
"Евротройка" (Великобритания, Франция и Германия) и США прокладывает активно путь к эскалации ситуации, распространяя ложь об иранской ядерной программы и... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T23:51:00+03:00
2025-09-26T23:51:00+03:00
ООН, 26 сен - РИА Новости. "Евротройка" (Великобритания, Франция и Германия) и США прокладывает активно путь к эскалации ситуации, распространяя ложь об иранской ядерной программы и блокируя пути дипломатического решения, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе заседания СБ ООН в пятницу. "Евротройка и США несут серьезную ответственность за сегодняшнее решение. Игнорируя факты, распространяя ложные обвинения и неправильным образом представляя мирную иранскую программу, блокируя дипломатию, они активно и целенаправленно прокладывает путь к опасной эскалации", - сказал Аракчи.
Аракчи обвинил ЕС и США в прокладывании пути к эскалации

Аракчи: Евротройка и США прокладывают путь к эскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. "Евротройка" (Великобритания, Франция и Германия) и США прокладывает активно путь к эскалации ситуации, распространяя ложь об иранской ядерной программы и блокируя пути дипломатического решения, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе заседания СБ ООН в пятницу.
"Евротройка и США несут серьезную ответственность за сегодняшнее решение. Игнорируя факты, распространяя ложные обвинения и неправильным образом представляя мирную иранскую программу, блокируя дипломатию, они активно и целенаправленно прокладывает путь к опасной эскалации", - сказал Аракчи.
