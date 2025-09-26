https://ria.ru/20250926/ssha-2044634520.html

США не будут сильно сокращать военное присутствие в Европе, считает Стубб

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выразил предположение, что США не станут сильно сокращать военное присутствие в Европе, поскольку сохранение американских войск на континенте отвечает стратегическим интересам Вашингтона и экономически выгодно для властей Соединенных Штатов. В конце июля министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что Соединенные Штаты пересматривают позиции своих войск в глобальном масштабе, что коснется также их размещения в европейском регионе. Певкур отметил, что фокус внимания США смещается на Индо-Тихоокеанский регион, а присутствие американских войск в Европе сократится. "Думаю, будет некоторый сдвиг в сторону Индо-Тихоокеанского региона, и это понятно... Что касается численности войск, то, вероятно, будут какие-то обсуждения этого, но на данном этапе я не слишком беспокоюсь. (Сохранение американских сил в Европе - ред.) отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов и очень экономически выгодно", - заявил Стубб в интервью изданию Politico. При этом президент Финляндии выразил уверенность, что численность американских сил в Европе сократится, однако европейцы не знают, насколько именно. Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

