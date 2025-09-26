https://ria.ru/20250926/ssha-2044610264.html

СМИ: Трамп не планирует переговоры с демократами, чтобы избежать шатдаун

СМИ: Трамп не планирует переговоры с демократами, чтобы избежать шатдаун - РИА Новости, 26.09.2025

СМИ: Трамп не планирует переговоры с демократами, чтобы избежать шатдаун

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает наступления шатдауна уже в ближайшую среду и не планирует вести переговоры с демократами для его... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T16:01:00+03:00

2025-09-26T16:01:00+03:00

2025-09-26T17:00:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044641697_0:0:3000:1864_1920x0_80_0_0_b29689503ac4aaa561cec554585fa8e8.jpg

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ожидает наступления шатдауна уже в ближайшую среду и не планирует вести переговоры с демократами для его предотвращения, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. "Мы собираемся причинить им максимальную боль", — заявил чиновник, отметив, что демократы "заплатят высокую цену" за приостановку работы правительства. В Белом доме выразили уверенность, что общественное мнение обвинит демократов в возможных массовых увольнениях и нарушениях функционирования федеральных ведомств. Согласно данным издания, Управление по вопросам управления и бюджета (OMB) уже поручило подготовить планы сокращений персонала для части программ. В Белом доме рассчитывают, что демократы не смогут выдержать шатдаун и вскоре вернутся к переговорам на условиях администрации, отметил собеседник издания.Сенат отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование ведомств до 21 ноября. Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами. Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.В начале недели американский президент отменил встречу с лидерами демократов, заявив, что их требования по временной бюджетной сделке являются "несерьезными".

https://ria.ru/20250915/tramp-2041967821.html

https://ria.ru/20250921/shatdaun-2043362962.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, politico