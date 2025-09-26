СМИ: Трамп не планирует переговоры с демократами, чтобы избежать шатдаун
Politico: Белый дом не планирует переговоров с демократами из-за шатдауна
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ожидает наступления шатдауна уже в ближайшую среду и не планирует вести переговоры с демократами для его предотвращения, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
"Мы собираемся причинить им максимальную боль", — заявил чиновник, отметив, что демократы "заплатят высокую цену" за приостановку работы правительства.
В Белом доме выразили уверенность, что общественное мнение обвинит демократов в возможных массовых увольнениях и нарушениях функционирования федеральных ведомств.
Согласно данным издания, Управление по вопросам управления и бюджета (OMB) уже поручило подготовить планы сокращений персонала для части программ. В Белом доме рассчитывают, что демократы не смогут выдержать шатдаун и вскоре вернутся к переговорам на условиях администрации, отметил собеседник издания.
Сенат отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование ведомств до 21 ноября. Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами.
Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
В начале недели американский президент отменил встречу с лидерами демократов, заявив, что их требования по временной бюджетной сделке являются "несерьезными".
