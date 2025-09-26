Рейтинг@Mail.ru
Ортега осудил действия США на Ближнем Востоке и в Латинской Америке
26.09.2025
07:23 26.09.2025
Ортега осудил действия США на Ближнем Востоке и в Латинской Америке
Ортега осудил действия США на Ближнем Востоке и в Латинской Америке
США стремятся к экономическому господству на Ближнем Востоке и пытаются подорвать суверенитет стран Латинской Америки, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега РИА Новости, 26.09.2025
МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. США стремятся к экономическому господству на Ближнем Востоке и пытаются подорвать суверенитет стран Латинской Америки, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в рамках мероприятий по случаю 46-й годовщины создания национальной полиции. "Покончив с палестинским народом, затем смогут завладеть всем регионом. А завладев всем регионом, очень богатым регионом, тогда передать это богатство империалистическим странам. Эти инвестиции Соединённые Штаты делают не бесплатно, они их делают просто потому, что им интересно доминировать в экономике во всём этом регионе", - сказал Ортега, выступление которого транслировал Canal 4. Глава государства добавил, что в Никарагуа также осуждают переброску военных сил, которую правительство США осуществляет в латиноамериканском регионе под предлогом, что Венесуэла является крупным экспортёром кокаина. "Выдумывают, что власти Венесуэлы, что президент Венесуэлы, наш брат Николас Мадуро, якобы возглавляет банду наркоторговцев. Венесуэла - страна с огромным богатством, страна с крупнейшими запасами нефти в мире. Оно привлекает североамериканских правителей, североамериканский капитал - хотят завладеть венесуэльской нефтью", - указал Ортега. США при этом, по словам сопрезидента Никарагуа, не борются с наркотрафиком на собственной территории, обладая колоссальной разведывательной и военной мощью. "Где же эта мощь? Если они не контролируют порты, если они не контролируют города, где происходит наибольшее потребление наркотиков в мире - в Соединённых Штатах Америки, где умирают тысячи и тысячи североамериканских молодых людей", - сказал Ортега. Революционный лидер затронул и миграционный кризис. По его словам, США проводят "абсолютно жестокую политику" в отношении мигрантов, в том числе никарагуанцев, которые верили, что смогут найти лучшую жизнь - перед тем, как депортировать добросовестных работников, их "держат в тюрьмах семьями".
в мире, сша, венесуэла, никарагуа, даниэль ортега, николас мадуро
Ортега осудил действия США на Ближнем Востоке и в Латинской Америке

МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. США стремятся к экономическому господству на Ближнем Востоке и пытаются подорвать суверенитет стран Латинской Америки, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в рамках мероприятий по случаю 46-й годовщины создания национальной полиции.
"Покончив с палестинским народом, затем смогут завладеть всем регионом. А завладев всем регионом, очень богатым регионом, тогда передать это богатство империалистическим странам. Эти инвестиции Соединённые Штаты делают не бесплатно, они их делают просто потому, что им интересно доминировать в экономике во всём этом регионе", - сказал Ортега, выступление которого транслировал Canal 4.
Глава государства добавил, что в Никарагуа также осуждают переброску военных сил, которую правительство США осуществляет в латиноамериканском регионе под предлогом, что Венесуэла является крупным экспортёром кокаина.
"Выдумывают, что власти Венесуэлы, что президент Венесуэлы, наш брат Николас Мадуро, якобы возглавляет банду наркоторговцев. Венесуэла - страна с огромным богатством, страна с крупнейшими запасами нефти в мире. Оно привлекает североамериканских правителей, североамериканский капитал - хотят завладеть венесуэльской нефтью", - указал Ортега.
США при этом, по словам сопрезидента Никарагуа, не борются с наркотрафиком на собственной территории, обладая колоссальной разведывательной и военной мощью.
"Где же эта мощь? Если они не контролируют порты, если они не контролируют города, где происходит наибольшее потребление наркотиков в мире - в Соединённых Штатах Америки, где умирают тысячи и тысячи североамериканских молодых людей", - сказал Ортега.
Революционный лидер затронул и миграционный кризис. По его словам, США проводят "абсолютно жестокую политику" в отношении мигрантов, в том числе никарагуанцев, которые верили, что смогут найти лучшую жизнь - перед тем, как депортировать добросовестных работников, их "держат в тюрьмах семьями".
