https://ria.ru/20250926/ssha-2044482219.html
Ортега осудил действия США на Ближнем Востоке и в Латинской Америке
Ортега осудил действия США на Ближнем Востоке и в Латинской Америке - РИА Новости, 26.09.2025
Ортега осудил действия США на Ближнем Востоке и в Латинской Америке
США стремятся к экономическому господству на Ближнем Востоке и пытаются подорвать суверенитет стран Латинской Америки, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T07:23:00+03:00
2025-09-26T07:23:00+03:00
2025-09-26T07:23:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
никарагуа
даниэль ортега
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15750/29/157502959_0:49:512:337_1920x0_80_0_0_a7fac6dfead022ef21c1185fa8638706.jpg
МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. США стремятся к экономическому господству на Ближнем Востоке и пытаются подорвать суверенитет стран Латинской Америки, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в рамках мероприятий по случаю 46-й годовщины создания национальной полиции. "Покончив с палестинским народом, затем смогут завладеть всем регионом. А завладев всем регионом, очень богатым регионом, тогда передать это богатство империалистическим странам. Эти инвестиции Соединённые Штаты делают не бесплатно, они их делают просто потому, что им интересно доминировать в экономике во всём этом регионе", - сказал Ортега, выступление которого транслировал Canal 4. Глава государства добавил, что в Никарагуа также осуждают переброску военных сил, которую правительство США осуществляет в латиноамериканском регионе под предлогом, что Венесуэла является крупным экспортёром кокаина. "Выдумывают, что власти Венесуэлы, что президент Венесуэлы, наш брат Николас Мадуро, якобы возглавляет банду наркоторговцев. Венесуэла - страна с огромным богатством, страна с крупнейшими запасами нефти в мире. Оно привлекает североамериканских правителей, североамериканский капитал - хотят завладеть венесуэльской нефтью", - указал Ортега. США при этом, по словам сопрезидента Никарагуа, не борются с наркотрафиком на собственной территории, обладая колоссальной разведывательной и военной мощью. "Где же эта мощь? Если они не контролируют порты, если они не контролируют города, где происходит наибольшее потребление наркотиков в мире - в Соединённых Штатах Америки, где умирают тысячи и тысячи североамериканских молодых людей", - сказал Ортега. Революционный лидер затронул и миграционный кризис. По его словам, США проводят "абсолютно жестокую политику" в отношении мигрантов, в том числе никарагуанцев, которые верили, что смогут найти лучшую жизнь - перед тем, как депортировать добросовестных работников, их "держат в тюрьмах семьями".
https://ria.ru/20240828/ortega-1968978616.html
https://ria.ru/20241015/ortega-1978149555.html
сша
венесуэла
никарагуа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15750/29/157502959_16:0:512:372_1920x0_80_0_0_3c675b354ccb3448dea771f826a092c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, никарагуа, даниэль ортега, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Никарагуа, Даниэль Ортега, Николас Мадуро
Ортега осудил действия США на Ближнем Востоке и в Латинской Америке
Ортега заявил, что США стремятся к экономическому господству на Ближнем Востоке
МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. США стремятся к экономическому господству на Ближнем Востоке и пытаются подорвать суверенитет стран Латинской Америки, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в рамках мероприятий по случаю 46-й годовщины создания национальной полиции.
"Покончив с палестинским народом, затем смогут завладеть всем регионом. А завладев всем регионом, очень богатым регионом, тогда передать это богатство империалистическим странам. Эти инвестиции Соединённые Штаты делают не бесплатно, они их делают просто потому, что им интересно доминировать в экономике во всём этом регионе", - сказал Ортега
, выступление которого транслировал Canal 4.
Глава государства добавил, что в Никарагуа
также осуждают переброску военных сил, которую правительство США
осуществляет в латиноамериканском регионе под предлогом, что Венесуэла
является крупным экспортёром кокаина.
"Выдумывают, что власти Венесуэлы, что президент Венесуэлы, наш брат Николас Мадуро
, якобы возглавляет банду наркоторговцев. Венесуэла - страна с огромным богатством, страна с крупнейшими запасами нефти в мире. Оно привлекает североамериканских правителей, североамериканский капитал - хотят завладеть венесуэльской нефтью", - указал Ортега.
США при этом, по словам сопрезидента Никарагуа, не борются с наркотрафиком на собственной территории, обладая колоссальной разведывательной и военной мощью.
"Где же эта мощь? Если они не контролируют порты, если они не контролируют города, где происходит наибольшее потребление наркотиков в мире - в Соединённых Штатах Америки, где умирают тысячи и тысячи североамериканских молодых людей", - сказал Ортега.
Революционный лидер затронул и миграционный кризис. По его словам, США проводят "абсолютно жестокую политику" в отношении мигрантов, в том числе никарагуанцев, которые верили, что смогут найти лучшую жизнь - перед тем, как депортировать добросовестных работников, их "держат в тюрьмах семьями".