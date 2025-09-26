https://ria.ru/20250926/ssha-2044482219.html

Ортега осудил действия США на Ближнем Востоке и в Латинской Америке

Ортега осудил действия США на Ближнем Востоке и в Латинской Америке - РИА Новости, 26.09.2025

Ортега осудил действия США на Ближнем Востоке и в Латинской Америке

США стремятся к экономическому господству на Ближнем Востоке и пытаются подорвать суверенитет стран Латинской Америки, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T07:23:00+03:00

2025-09-26T07:23:00+03:00

2025-09-26T07:23:00+03:00

в мире

сша

венесуэла

никарагуа

даниэль ортега

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15750/29/157502959_0:49:512:337_1920x0_80_0_0_a7fac6dfead022ef21c1185fa8638706.jpg

МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. США стремятся к экономическому господству на Ближнем Востоке и пытаются подорвать суверенитет стран Латинской Америки, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в рамках мероприятий по случаю 46-й годовщины создания национальной полиции. "Покончив с палестинским народом, затем смогут завладеть всем регионом. А завладев всем регионом, очень богатым регионом, тогда передать это богатство империалистическим странам. Эти инвестиции Соединённые Штаты делают не бесплатно, они их делают просто потому, что им интересно доминировать в экономике во всём этом регионе", - сказал Ортега, выступление которого транслировал Canal 4. Глава государства добавил, что в Никарагуа также осуждают переброску военных сил, которую правительство США осуществляет в латиноамериканском регионе под предлогом, что Венесуэла является крупным экспортёром кокаина. "Выдумывают, что власти Венесуэлы, что президент Венесуэлы, наш брат Николас Мадуро, якобы возглавляет банду наркоторговцев. Венесуэла - страна с огромным богатством, страна с крупнейшими запасами нефти в мире. Оно привлекает североамериканских правителей, североамериканский капитал - хотят завладеть венесуэльской нефтью", - указал Ортега. США при этом, по словам сопрезидента Никарагуа, не борются с наркотрафиком на собственной территории, обладая колоссальной разведывательной и военной мощью. "Где же эта мощь? Если они не контролируют порты, если они не контролируют города, где происходит наибольшее потребление наркотиков в мире - в Соединённых Штатах Америки, где умирают тысячи и тысячи североамериканских молодых людей", - сказал Ортега. Революционный лидер затронул и миграционный кризис. По его словам, США проводят "абсолютно жестокую политику" в отношении мигрантов, в том числе никарагуанцев, которые верили, что смогут найти лучшую жизнь - перед тем, как депортировать добросовестных работников, их "держат в тюрьмах семьями".

https://ria.ru/20240828/ortega-1968978616.html

https://ria.ru/20241015/ortega-1978149555.html

сша

венесуэла

никарагуа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, венесуэла, никарагуа, даниэль ортега, николас мадуро