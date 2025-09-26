Опрос показал отношение американцев к делам против оппонентов Трампа
YouGov: 51% американцев считают неприемлемыми дела против оппонентов Трампа
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более половины американцев считают неприемлемым ведение расследований в отношении оппонентов президента США Дональда Трампа по его указу, следует из результатов опроса компании YouGov, опубликованных на фоне предъявления обвинений экс-главе ФБР Джеймсу Коми.
Ранее Коми были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Сам Коми заявил, что невиновен и готов доказать это в суде. Кроме Коми опрос упоминает в качестве примеров оппонентов Трампа имена бывшего главы комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа и генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
По данным опроса, неприемлемым ведение расследований в отношении оппонентов Трампа при участии президента считают 51% респондентов, в то время как 30% не видят в происходящем проблемы. Еще 19% опрошенных затруднились выразить мнение по вопросу.
При этом мнения разошлись в зависимости от политических взглядов опрошенных. Среди избирателей Республиканской партии считающие расследования оппонентом Трампа приемлемыми составили 60% против 18% несогласных. Среди избирателей Демократической партии против разбирательств выступили 85%. При этом 6% демократов считают их приемлемыми.
Опрос проводился 23 сентября, в нем приняли участие 3260 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность результатов составляет примерно 2,3 процентных пункта.
Коми и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан находятся под следствием по уголовному делу, связанному с их ролью в распространении в 2016 году теории о связях президента США Дональда Трампа с Россией, которая впоследствии была опровергнута.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
Газета New York Post 2 июля 2025 года опубликовала отчет директората анализа ЦРУ, указывающий на процедурные нарушения при составлении доклада о "российском вмешательстве" и его возможную политическую мотивированность. Трамп 22 июля назвал распространение ложной информации о вмешательстве "преступлением века", угрожающим США.
