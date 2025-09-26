Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор США и глава ФБР заявили, что никто не стоит выше закона - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/ssha-2044464176.html
Генпрокурор США и глава ФБР заявили, что никто не стоит выше закона
Генпрокурор США и глава ФБР заявили, что никто не стоит выше закона - РИА Новости, 26.09.2025
Генпрокурор США и глава ФБР заявили, что никто не стоит выше закона
Генпрокурор США Пэм Бонди и текущий глава ФБР Кэш Патель выступили с заявлениями, что никто не стоит выше закона, на фоне сообщений об обвинениях, предъявленных РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T02:28:00+03:00
2025-09-26T02:28:00+03:00
в мире
сша
кэш патель
джеймс коми
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720287_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_5959ef87e4303993297133c9b1366635.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди и текущий глава ФБР Кэш Патель выступили с заявлениями, что никто не стоит выше закона, на фоне сообщений об обвинениях, предъявленных экс-главе ФБР Джеймсу Коми. "Никто не стоит выше закона. Сегодняшнее обвинительное заключение отражает приверженность министерства юстиции привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет своей властью и вводит американцев в заблуждение. В этом деле мы будем следовать фактам", - написала Бонди в соцсети X. Патель, в свою очередь, заявил в соцсети X, что ФБР сделало ещё один шаг на пути к "полной подотчётности". "Все, особенно находящиеся у власти, будут привлечены к ответственности — независимо от их положения. Никто не стоит выше закона", - написал Патель.
https://ria.ru/20250926/ssha-2044462572.html
https://ria.ru/20250516/sluzhba-2017246645.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720287_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_497fc4ed52cefa3998e43e658cd14c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кэш патель, джеймс коми, фбр
В мире, США, Кэш Патель, Джеймс Коми, ФБР
Генпрокурор США и глава ФБР заявили, что никто не стоит выше закона

Бонди и Патель, комментируя дело Коми, заявили, что никто не стоит выше закона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди и текущий глава ФБР Кэш Патель выступили с заявлениями, что никто не стоит выше закона, на фоне сообщений об обвинениях, предъявленных экс-главе ФБР Джеймсу Коми.
"Никто не стоит выше закона. Сегодняшнее обвинительное заключение отражает приверженность министерства юстиции привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет своей властью и вводит американцев в заблуждение. В этом деле мы будем следовать фактам", - написала Бонди в соцсети X.
Джеймс Коми - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Экс-главу ФБР Коми обвинили в даче ложных показаний
01:58
Патель, в свою очередь, заявил в соцсети X, что ФБР сделало ещё один шаг на пути к "полной подотчётности".
"Все, особенно находящиеся у власти, будут привлечены к ответственности — независимо от их положения. Никто не стоит выше закона", - написал Патель.
Публикация в соцсети Джеймса Коми - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу
16 мая, 02:25
 
В миреСШАКэш ПательДжеймс КомиФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала