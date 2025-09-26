https://ria.ru/20250926/ssha-2044464176.html
Генпрокурор США и глава ФБР заявили, что никто не стоит выше закона
Генпрокурор США Пэм Бонди и текущий глава ФБР Кэш Патель выступили с заявлениями, что никто не стоит выше закона, на фоне сообщений об обвинениях, предъявленных
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди и текущий глава ФБР Кэш Патель выступили с заявлениями, что никто не стоит выше закона, на фоне сообщений об обвинениях, предъявленных экс-главе ФБР Джеймсу Коми. "Никто не стоит выше закона. Сегодняшнее обвинительное заключение отражает приверженность министерства юстиции привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет своей властью и вводит американцев в заблуждение. В этом деле мы будем следовать фактам", - написала Бонди в соцсети X. Патель, в свою очередь, заявил в соцсети X, что ФБР сделало ещё один шаг на пути к "полной подотчётности". "Все, особенно находящиеся у власти, будут привлечены к ответственности — независимо от их положения. Никто не стоит выше закона", - написал Патель.
