Экс-главу ФБР Коми обвинили в даче ложных показаний

2025-09-26T01:58:00+03:00

2025-09-26T01:58:00+03:00

2025-09-26T02:15:00+03:00

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.По информации телеканала, Коми были предъявлены обвинения по двум из трех пунктов, запрошенных прокуратурой.Коми и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан находятся под следствием по уголовному делу, связанному с их ролью в распространении в 2016 году теории о связях президента США Дональда Трампа с Россией, которая впоследствии была опровергнута.В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.Газета New York Post 2 июля 2025 года опубликовала отчет директората анализа ЦРУ, указывающий на процедурные нарушения при составлении доклада о "российском вмешательстве" и его возможную политическую мотивированность. Трамп 22 июля назвал распространение ложной информации о вмешательстве "преступлением века", угрожающим США.

Дарья Буймова

