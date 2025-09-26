https://ria.ru/20250926/ssha-2044455030.html

Генпрокурор США хочет разрешить смертную казнь по всей стране

Генпрокурор США хочет разрешить смертную казнь по всей стране - РИА Новости, 26.09.2025

Генпрокурор США хочет разрешить смертную казнь по всей стране

26.09.2025

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что хочет разрешить смертную казнь по всей стране. "Мы добиваемся этого не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и снова по всей стране", - сказала Бонди журналистам на церемонии подписания президентом Дональдом Трампом указа о введения смертной казни в столице США.

