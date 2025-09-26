Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор США хочет разрешить смертную казнь по всей стране
00:20 26.09.2025
Генпрокурор США хочет разрешить смертную казнь по всей стране
в мире
сша
вашингтон (штат)
колумбия
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что хочет разрешить смертную казнь по всей стране. "Мы добиваемся этого не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и снова по всей стране", - сказала Бонди журналистам на церемонии подписания президентом Дональдом Трампом указа о введения смертной казни в столице США.
в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Колумбия, Дональд Трамп
© AP Photo / Derik HamiltonПэм Бонди
© AP Photo / Derik Hamilton
Пэм Бонди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что хочет разрешить смертную казнь по всей стране.
"Мы добиваемся этого не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и снова по всей стране", - сказала Бонди журналистам на церемонии подписания президентом Дональдом Трампом указа о введения смертной казни в столице США.
