https://ria.ru/20250926/ssha-2044455030.html
Генпрокурор США хочет разрешить смертную казнь по всей стране
Генпрокурор США хочет разрешить смертную казнь по всей стране - РИА Новости, 26.09.2025
Генпрокурор США хочет разрешить смертную казнь по всей стране
Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что хочет разрешить смертную казнь по всей стране. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T00:20:00+03:00
2025-09-26T00:20:00+03:00
2025-09-26T00:20:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
колумбия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985126517_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_75408a1e50ced1ee0db57ce41081b0c2.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что хочет разрешить смертную казнь по всей стране. "Мы добиваемся этого не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и снова по всей стране", - сказала Бонди журналистам на церемонии подписания президентом Дональдом Трампом указа о введения смертной казни в столице США.
https://ria.ru/20250926/tramp-2044453796.html
сша
вашингтон (штат)
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985126517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_646ed0508ab7714eb7c5e4f75bfeb758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Колумбия, Дональд Трамп
Генпрокурор США хочет разрешить смертную казнь по всей стране
Генпрокурор США Бонди хочет разрешить смертную казнь по всей стране