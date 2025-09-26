https://ria.ru/20250926/sposob-2044643882.html
Россиянам назвали главный способ спастись от рака
Россиянам назвали главный способ спастись от рака - РИА Новости, 26.09.2025
Россиянам назвали главный способ спастись от рака
Главным способом в борьбе с раком является его своевременное выявление в ходе диспансеризации, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. РИА Новости, 26.09.2025
Россиянам назвали главный способ спастись от рака
Онколог Каприн назвал диспансеризацию главным способом победить рак
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Главным способом в борьбе с раком является его своевременное выявление в ходе диспансеризации, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
"Сегодня реальность такова: при своевременном выявлении рак — давно не приговор, а медицинская задача, с которой мы, онкологи, умеем справляться. Современные методы лечения позволяют сохранить не только здоровье, но и активную привычную жизнь. А ключ к нашему общему успеху — это именно раннее обнаружение болезни, и именно для этого создана система диспансеризации", — сказал он в беседе
с изданием "Аргументы и факты".
Врач добавил, что на ранних стадиях рак не вызывает болей и не дает проявляться симптомам.
"Человек чувствует себя хорошо, ведет привычную жизнь и даже не догадывается, что внутри уже развивается злокачественный процесс, который через год-два может перевернуть не только его жизнь, но и жизнь всей его семьи", — отметил он.
Диспансеризация играет ключевую роль в предотвращении развития болезни, так как позволяет выявить такие изменения на старте, когда лечение проходит быстро и эффективно, заключил онколог.