https://ria.ru/20250926/sposob-2044643882.html

Россиянам назвали главный способ спастись от рака

Россиянам назвали главный способ спастись от рака - РИА Новости, 26.09.2025

Россиянам назвали главный способ спастись от рака

Главным способом в борьбе с раком является его своевременное выявление в ходе диспансеризации, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:14:00+03:00

2025-09-26T17:14:00+03:00

2025-09-26T17:14:00+03:00

здоровье - общество

россия

андрей каприн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_c0dd5feafc0785ee52defc308fb002fd.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Главным способом в борьбе с раком является его своевременное выявление в ходе диспансеризации, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн."Сегодня реальность такова: при своевременном выявлении рак — давно не приговор, а медицинская задача, с которой мы, онкологи, умеем справляться. Современные методы лечения позволяют сохранить не только здоровье, но и активную привычную жизнь. А ключ к нашему общему успеху — это именно раннее обнаружение болезни, и именно для этого создана система диспансеризации", — сказал он в беседе с изданием "Аргументы и факты".Врач добавил, что на ранних стадиях рак не вызывает болей и не дает проявляться симптомам."Человек чувствует себя хорошо, ведет привычную жизнь и даже не догадывается, что внутри уже развивается злокачественный процесс, который через год-два может перевернуть не только его жизнь, но и жизнь всей его семьи", — отметил он.Диспансеризация играет ключевую роль в предотвращении развития болезни, так как позволяет выявить такие изменения на старте, когда лечение проходит быстро и эффективно, заключил онколог.

https://ria.ru/20250924/rak-2044033422.html

https://ria.ru/20250919/rak-2043093439.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, андрей каприн