17:14 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/sposob-2044643882.html
Россиянам назвали главный способ спастись от рака
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Главным способом в борьбе с раком является его своевременное выявление в ходе диспансеризации, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн."Сегодня реальность такова: при своевременном выявлении рак — давно не приговор, а медицинская задача, с которой мы, онкологи, умеем справляться. Современные методы лечения позволяют сохранить не только здоровье, но и активную привычную жизнь. А ключ к нашему общему успеху — это именно раннее обнаружение болезни, и именно для этого создана система диспансеризации", — сказал он в беседе с изданием "Аргументы и факты".Врач добавил, что на ранних стадиях рак не вызывает болей и не дает проявляться симптомам."Человек чувствует себя хорошо, ведет привычную жизнь и даже не догадывается, что внутри уже развивается злокачественный процесс, который через год-два может перевернуть не только его жизнь, но и жизнь всей его семьи", — отметил он.Диспансеризация играет ключевую роль в предотвращении развития болезни, так как позволяет выявить такие изменения на старте, когда лечение проходит быстро и эффективно, заключил онколог.
© Depositphotos.com / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Depositphotos.com / vitanovski
Раковая клетка 3D. Архивное фото
