https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044478877.html
ФСБ поразила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ под Дзержинском
ФСБ поразила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ под Дзержинском - РИА Новости, 26.09.2025
ФСБ поразила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ под Дзержинском
Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ в рамках охоты на группы операторов БПЛА противника на Константиновском направлении поразило четыре пункта... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T06:40:00+03:00
2025-09-26T06:40:00+03:00
2025-09-26T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1168e0756a1be66f00d643968f7a26be.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ в рамках охоты на группы операторов БПЛА противника на Константиновском направлении поразило четыре пункта управления БПЛА ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Бойцы УФСБ отследили маршруты передвижения вражеских диверсионных групп и выявили четыре пункта управления беспилотниками, атакующими мирное население Дзержинска и Горловки", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что операторы БПЛА также поразили вражескую боевую бронированную машину, используемую для ротации операторов БПЛА, и четыре ретранслятора для дальних воздушных атак по Горловке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df384f9f4fec3eaa8f6a1f1f9c8d253d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ поразила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ под Дзержинском
ФСБ поразила четыре пункта управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении