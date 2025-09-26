Рейтинг@Mail.ru
ФСБ поразила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ под Дзержинском
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 26.09.2025
ФСБ поразила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ под Дзержинском
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ в рамках охоты на группы операторов БПЛА противника на Константиновском направлении поразило четыре пункта управления БПЛА ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Бойцы УФСБ отследили маршруты передвижения вражеских диверсионных групп и выявили четыре пункта управления беспилотниками, атакующими мирное население Дзержинска и Горловки", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что операторы БПЛА также поразили вражескую боевую бронированную машину, используемую для ротации операторов БПЛА, и четыре ретранслятора для дальних воздушных атак по Горловке.
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ в рамках охоты на группы операторов БПЛА противника на Константиновском направлении поразило четыре пункта управления БПЛА ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Бойцы УФСБ отследили маршруты передвижения вражеских диверсионных групп и выявили четыре пункта управления беспилотниками, атакующими мирное население Дзержинска и Горловки", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что операторы БПЛА также поразили вражескую боевую бронированную машину, используемую для ротации операторов БПЛА, и четыре ретранслятора для дальних воздушных атак по Горловке.
