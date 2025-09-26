https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044478877.html

ФСБ поразила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ под Дзержинском

ФСБ поразила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ под Дзержинском

ФСБ поразила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ под Дзержинском

Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ в рамках охоты на группы операторов БПЛА противника на Константиновском направлении поразило четыре пункта

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ в рамках охоты на группы операторов БПЛА противника на Константиновском направлении поразило четыре пункта управления БПЛА ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Бойцы УФСБ отследили маршруты передвижения вражеских диверсионных групп и выявили четыре пункта управления беспилотниками, атакующими мирное население Дзержинска и Горловки", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что операторы БПЛА также поразили вражескую боевую бронированную машину, используемую для ротации операторов БПЛА, и четыре ретранслятора для дальних воздушных атак по Горловке.

россия

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

