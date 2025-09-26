https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044478077.html

В Харьковской области уничтожили большую часть окруженных в лесу солдат ВСУ

В Харьковской области уничтожили большую часть окруженных в лесу солдат ВСУ - РИА Новости, 26.09.2025

В Харьковской области уничтожили большую часть окруженных в лесу солдат ВСУ

Российские военные уничтожили более половины военнослужащих ВСУ, окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T06:32:00+03:00

2025-09-26T06:32:00+03:00

2025-09-26T07:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679747_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_7f006e0ca743f5ab7e269f5da0c1bea2.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили более половины военнослужащих ВСУ, окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й тяжелой механизированной бригады ВСУ. С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника, удерживающего позиции в лесу в окружении", — сказал собеседник агентства. В среду он сообщал о неудачной попытке противника деблокировать эти подразделения.По данным Минобороны, за сутки российские бойцы нанесли поражение украинским войскам в в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф