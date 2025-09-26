https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044478077.html
В Харьковской области уничтожили большую часть окруженных в лесу солдат ВСУ
В Харьковской области уничтожили большую часть окруженных в лесу солдат ВСУ
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили более половины военнослужащих ВСУ, окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й тяжелой механизированной бригады ВСУ. С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника, удерживающего позиции в лесу в окружении", — сказал собеседник агентства. В среду он сообщал о неудачной попытке противника деблокировать эти подразделения.По данным Минобороны, за сутки российские бойцы нанесли поражение украинским войскам в в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области.
