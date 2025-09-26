https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044477039.html

Российские военные захватили модуль управления американской ПТУР

Российские военные захватили модуль управления американской ПТУР - РИА Новости, 26.09.2025

Российские военные захватили модуль управления американской ПТУР

Бойцы группировки войск "Север" в Сумской области захватили в качестве трофея боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового... РИА Новости, 26.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

сумская область

сша

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043478257_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_6a9681622d17ba35979bd41bead4fb1f.jpg

КУРСК, 26 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" в Сумской области захватили в качестве трофея боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW с маркировкой военно-морских сил США и главного агентства НАТО по поддержке и закупкам, сообщил РИА Новости офицер группировки с позывным "Фанат". "Бойцы группировки войск "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, затрофеили боеготовый модуль системы управления огнем американского ПТРК BGM-71 TOW", - сказал "Фанат". По словам военного, модуль представляет из себя механизм горизонтальной наводки с креплением для ПТУР и джойстиком для управления. "Согласно обнаруженной на трофее маркировке со штрих-кодом, серийным номером и надписью "USN Property", данная система является собственностью американских военно-морских сил, то есть киевскому режиму она была передана непосредственно со складов Пентагона. Кроме того, на трофейном модуле имеется маркировка NAMSA, то есть главного агентства организации Североатлантического договора по поддержке и закупкам", - подчеркнул военнослужащий. В распоряжение агентства переданы видео- и фотоматериалы, подробно запечатлевшие трофей, включая имеющуюся на его корпусе маркировку, серийные номера, клейма и кодировку.

сумская область

сша

безопасность, сумская область, сша, нато, министерство обороны сша