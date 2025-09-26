Российские военные захватили модуль управления американской ПТУР
ВС России захватили модуль управления американской ПТУР TOW в Сумской области
КУРСК, 26 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" в Сумской области захватили в качестве трофея боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW с маркировкой военно-морских сил США и главного агентства НАТО по поддержке и закупкам, сообщил РИА Новости офицер группировки с позывным "Фанат".
"Бойцы группировки войск "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, затрофеили боеготовый модуль системы управления огнем американского ПТРК BGM-71 TOW", - сказал "Фанат".
По словам военного, модуль представляет из себя механизм горизонтальной наводки с креплением для ПТУР и джойстиком для управления.
"Согласно обнаруженной на трофее маркировке со штрих-кодом, серийным номером и надписью "USN Property", данная система является собственностью американских военно-морских сил, то есть киевскому режиму она была передана непосредственно со складов Пентагона. Кроме того, на трофейном модуле имеется маркировка NAMSA, то есть главного агентства организации Североатлантического договора по поддержке и закупкам", - подчеркнул военнослужащий.
В распоряжение агентства переданы видео- и фотоматериалы, подробно запечатлевшие трофей, включая имеющуюся на его корпусе маркировку, серийные номера, клейма и кодировку.
