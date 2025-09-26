https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044475967.html
ВСУ расстреляли сослуживцев в Днепропетровской области, рассказал разведчик
ВСУ расстреляли сослуживцев в Днепропетровской области, рассказал разведчик - РИА Новости, 26.09.2025
ВСУ расстреляли сослуживцев в Днепропетровской области, рассказал разведчик
Военнослужащие ВСУ расстреляли восемь сослуживцев за оставление позиций в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости разведчик группировки войск "Восток" с... РИА Новости, 26.09.2025
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ расстреляли восемь сослуживцев за оставление позиций в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Булат". "Наблюдал группу ВСУ из восьми человек в лесном массиве западнее Александрограда (ДНР), покинувших свои опорные пункты в направлении населенного пункта Лесное (Днепропетровская область) и пытающихся откатиться назад, но практически сразу уничтоженных огнем соседнего подразделения ВСУ", - рассказал "Булат". Он добавил, что после российские разведчики засняли восемь тел военнослужащих ВСУ, лежащих в одном месте. Видео с убитыми военнослужащими ВСУ есть в распоряжении РИА Новости.
ВСУ расстреляли сослуживцев в Днепропетровской области, рассказал разведчик
