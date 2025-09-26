Рейтинг@Mail.ru
ВСУ расстреляли сослуживцев в Днепропетровской области, рассказал разведчик - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044475967.html
ВСУ расстреляли сослуживцев в Днепропетровской области, рассказал разведчик
ВСУ расстреляли сослуживцев в Днепропетровской области, рассказал разведчик - РИА Новости, 26.09.2025
ВСУ расстреляли сослуживцев в Днепропетровской области, рассказал разведчик
Военнослужащие ВСУ расстреляли восемь сослуживцев за оставление позиций в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости разведчик группировки войск "Восток" с... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T05:48:00+03:00
2025-09-26T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ расстреляли восемь сослуживцев за оставление позиций в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Булат". "Наблюдал группу ВСУ из восьми человек в лесном массиве западнее Александрограда (ДНР), покинувших свои опорные пункты в направлении населенного пункта Лесное (Днепропетровская область) и пытающихся откатиться назад, но практически сразу уничтоженных огнем соседнего подразделения ВСУ", - рассказал "Булат". Он добавил, что после российские разведчики засняли восемь тел военнослужащих ВСУ, лежащих в одном месте. Видео с убитыми военнослужащими ВСУ есть в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ расстреляли сослуживцев в Днепропетровской области, рассказал разведчик

ВСУ расстреляли восемь сослуживцев у Александрограда за оставление позиций

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ расстреляли восемь сослуживцев за оставление позиций в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Булат".
"Наблюдал группу ВСУ из восьми человек в лесном массиве западнее Александрограда (ДНР), покинувших свои опорные пункты в направлении населенного пункта Лесное (Днепропетровская область) и пытающихся откатиться назад, но практически сразу уничтоженных огнем соседнего подразделения ВСУ", - рассказал "Булат".
Он добавил, что после российские разведчики засняли восемь тел военнослужащих ВСУ, лежащих в одном месте. Видео с убитыми военнослужащими ВСУ есть в распоряжении РИА Новости.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала