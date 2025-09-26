https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044475054.html

Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении

Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении

специальная военная операция на украине

безопасность

красноармейск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Центр" уничтожили технику и живую силу ВСУ, расчистив штурмовым группам путь к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" продолжают уничтожать опорные пункты и бронетехнику украинских боевиков на маршрутах продвижения штурмовых подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчеты работают по заранее вскрытым координатам, зачищают определенные квадраты местности, а также ищут цели в режиме свободной охоты и устраивают дроновые засады вблизи Красноармейска.

