Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044475054.html
Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении
Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 26.09.2025
Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении
Операторы ударных БПЛА группировки войск "Центр" уничтожили технику и живую силу ВСУ, расчистив штурмовым группам путь к Красноармейску, рассказали журналистам... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T05:36:00+03:00
2025-09-26T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_0:0:3387:1905_1920x0_80_0_0_233e302e3c6ffa735675c2b3824684ca.jpg
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Центр" уничтожили технику и живую силу ВСУ, расчистив штурмовым группам путь к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" продолжают уничтожать опорные пункты и бронетехнику украинских боевиков на маршрутах продвижения штурмовых подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчеты работают по заранее вскрытым координатам, зачищают определенные квадраты местности, а также ищут цели в режиме свободной охоты и устраивают дроновые засады вблизи Красноармейска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_7c9832552be02a481b3bbe2718995776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении

Операторы БПЛА группировки "Центр" уничтожили технику ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Центр" уничтожили технику и живую силу ВСУ, расчистив штурмовым группам путь к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" продолжают уничтожать опорные пункты и бронетехнику украинских боевиков на маршрутах продвижения штурмовых подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что расчеты работают по заранее вскрытым координатам, зачищают определенные квадраты местности, а также ищут цели в режиме свободной охоты и устраивают дроновые засады вблизи Красноармейска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала