Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении
Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 26.09.2025
Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении
Операторы ударных БПЛА группировки войск "Центр" уничтожили технику и живую силу ВСУ, расчистив штурмовым группам путь к Красноармейску, рассказали журналистам... РИА Новости, 26.09.2025
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Центр" уничтожили технику и живую силу ВСУ, расчистив штурмовым группам путь к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" продолжают уничтожать опорные пункты и бронетехнику украинских боевиков на маршрутах продвижения штурмовых подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчеты работают по заранее вскрытым координатам, зачищают определенные квадраты местности, а также ищут цели в режиме свободной охоты и устраивают дроновые засады вблизи Красноармейска.
красноармейск
2025
