ВСУ стали использовать иностранные боеприпасы без маркировки
ВСУ стали использовать иностранные боеприпасы без маркировки - РИА Новости, 26.09.2025
ВСУ стали использовать иностранные боеприпасы без маркировки
26.09.2025
2025-09-26T04:49:00+03:00
2025-09-26T04:49:00+03:00
2025-09-26T04:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украина использует импортные боеприпасы без опознавательных маркировок, рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист". Так, в зоне боевых действий был найден снаряд без указания страны производителя. "Дело в том, что на нем не было маркировки советской или иностранной. При этом на боеприпасе отсутствовали следы попытки скрыть эту маркировку. Это был просто голый боеприпас. Пытались выяснить, нам сказали, что это, возможно, производство Польши", - отметил "Чекист". Отсутствие маркировок указывает на нежелание поставщиков раскрывать свои данные, объяснил военнослужащий. "Ее не наносили специально. Если какое-то оружие идет на экспорт, при этом одна страна не хочет ругаться с другой, проще не наносить маркировку, чтобы враг не мог - в данном случае, если врагом являемся мы - чтобы мы не смогли идентифицировать его и предъявить претензии стране за поставку вооружения", - добавил "Чекист".
ВСУ стали использовать иностранные боеприпасы без маркировки
ВСУ стали использовать импортные боеприпасы без опозновательных маркировок
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украина использует импортные боеприпасы без опознавательных маркировок, рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист".
Так, в зоне боевых действий был найден снаряд без указания страны производителя.
"Дело в том, что на нем не было маркировки советской или иностранной. При этом на боеприпасе отсутствовали следы попытки скрыть эту маркировку. Это был просто голый боеприпас. Пытались выяснить, нам сказали, что это, возможно, производство Польши", - отметил "Чекист".
Отсутствие маркировок указывает на нежелание поставщиков раскрывать свои данные, объяснил военнослужащий.
"Ее не наносили специально. Если какое-то оружие идет на экспорт, при этом одна страна не хочет ругаться с другой, проще не наносить маркировку, чтобы враг не мог - в данном случае, если врагом являемся мы - чтобы мы не смогли идентифицировать его и предъявить претензии стране за поставку вооружения", - добавил "Чекист".