Рейтинг@Mail.ru
ВСУ стали использовать иностранные боеприпасы без маркировки - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:49 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044471853.html
ВСУ стали использовать иностранные боеприпасы без маркировки
ВСУ стали использовать иностранные боеприпасы без маркировки - РИА Новости, 26.09.2025
ВСУ стали использовать иностранные боеприпасы без маркировки
Украина использует импортные боеприпасы без опознавательных маркировок, рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T04:49:00+03:00
2025-09-26T04:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украина использует импортные боеприпасы без опознавательных маркировок, рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист". Так, в зоне боевых действий был найден снаряд без указания страны производителя. "Дело в том, что на нем не было маркировки советской или иностранной. При этом на боеприпасе отсутствовали следы попытки скрыть эту маркировку. Это был просто голый боеприпас. Пытались выяснить, нам сказали, что это, возможно, производство Польши", - отметил "Чекист". Отсутствие маркировок указывает на нежелание поставщиков раскрывать свои данные, объяснил военнослужащий. "Ее не наносили специально. Если какое-то оружие идет на экспорт, при этом одна страна не хочет ругаться с другой, проще не наносить маркировку, чтобы враг не мог - в данном случае, если врагом являемся мы - чтобы мы не смогли идентифицировать его и предъявить претензии стране за поставку вооружения", - добавил "Чекист".
https://ria.ru/20250926/ukraina-2044466792.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ba70e57f70e75553816d19e9e18d06e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
ВСУ стали использовать иностранные боеприпасы без маркировки

ВСУ стали использовать импортные боеприпасы без опозновательных маркировок

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украина использует импортные боеприпасы без опознавательных маркировок, рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист".
Так, в зоне боевых действий был найден снаряд без указания страны производителя.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Командование ВСУ запрещает новобранцам отступать, рассказал российский боец
03:08
"Дело в том, что на нем не было маркировки советской или иностранной. При этом на боеприпасе отсутствовали следы попытки скрыть эту маркировку. Это был просто голый боеприпас. Пытались выяснить, нам сказали, что это, возможно, производство Польши", - отметил "Чекист".
Отсутствие маркировок указывает на нежелание поставщиков раскрывать свои данные, объяснил военнослужащий.
"Ее не наносили специально. Если какое-то оружие идет на экспорт, при этом одна страна не хочет ругаться с другой, проще не наносить маркировку, чтобы враг не мог - в данном случае, если врагом являемся мы - чтобы мы не смогли идентифицировать его и предъявить претензии стране за поставку вооружения", - добавил "Чекист".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала