В ДНР за два дня уничтожили шесть украинских дронов "Баба-Яга"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:57 26.09.2025
В ДНР за два дня уничтожили шесть украинских дронов "Баба-Яга"
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Российские операторы беспилотников из состава Южной группировки войск на константиновском направлении в ДНР за два дня уничтожили 6-7 украинских дронов типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА с позывным "Сид". "Нам сообщают, что в определенный район часто прилетает "Баба-яга". Я поднимаю дрон, связываюсь с бойцами на месте. В момент ее подлета они говорят, что она появилась, и мы работаем по цели. За два дня мой расчет уничтожил три ("Бабы-яги" - ред.). Соседний расчет - еще четыре или три", - рассказал "Сид". По его словам, такие действия позволяют снизить активность украинских беспилотников. "Они начинают реже прилетать, меняют точки, иногда выжидают. Но постоянного давления уже нет. Это в любом случае помогает - спокойнее живется", - добавил боец.
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Российские операторы беспилотников из состава Южной группировки войск на константиновском направлении в ДНР за два дня уничтожили 6-7 украинских дронов типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА с позывным "Сид".
"Нам сообщают, что в определенный район часто прилетает "Баба-яга". Я поднимаю дрон, связываюсь с бойцами на месте. В момент ее подлета они говорят, что она появилась, и мы работаем по цели. За два дня мой расчет уничтожил три ("Бабы-яги" - ред.). Соседний расчет - еще четыре или три", - рассказал "Сид".
По его словам, такие действия позволяют снизить активность украинских беспилотников.
"Они начинают реже прилетать, меняют точки, иногда выжидают. Но постоянного давления уже нет. Это в любом случае помогает - спокойнее живется", - добавил боец.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
