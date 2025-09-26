https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044469635.html

В ДНР за два дня уничтожили шесть украинских дронов "Баба-Яга"

В ДНР за два дня уничтожили шесть украинских дронов "Баба-Яга" - РИА Новости, 26.09.2025

В ДНР за два дня уничтожили шесть украинских дронов "Баба-Яга"

26.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Российские операторы беспилотников из состава Южной группировки войск на константиновском направлении в ДНР за два дня уничтожили 6-7 украинских дронов типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА с позывным "Сид". "Нам сообщают, что в определенный район часто прилетает "Баба-яга". Я поднимаю дрон, связываюсь с бойцами на месте. В момент ее подлета они говорят, что она появилась, и мы работаем по цели. За два дня мой расчет уничтожил три ("Бабы-яги" - ред.). Соседний расчет - еще четыре или три", - рассказал "Сид". По его словам, такие действия позволяют снизить активность украинских беспилотников. "Они начинают реже прилетать, меняют точки, иногда выжидают. Но постоянного давления уже нет. Это в любом случае помогает - спокойнее живется", - добавил боец.

донецкая народная республика

