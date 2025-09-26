https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044466636.html
ВС России сорвали попытку украинской ДРГ форсировать Днепр
ВС России сорвали попытку украинской ДРГ форсировать Днепр - РИА Новости, 26.09.2025
ВС России сорвали попытку украинской ДРГ форсировать Днепр
Расчет беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил десантную лодку украинской диверсионно-разведывательной группы, сорвав ее...
ГЕНИЧЕСК, 26 сен - РИА Новости. Расчет беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил десантную лодку украинской диверсионно-разведывательной группы, сорвав ее попытку форсировать Днепр, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии с позывным "Север". "Расчет ударных и разведывательных БПЛА 18-й армии "Днепра" сбросом осколочно-фугасного заряда с коптера уничтожил десантную лодку украинской ДРГ, не дав ей форсировать Днепр. ДРГ противника при этом находилась в непосредственной близости от уничтожаемого плавсредства", - сообщил он. Операторы БПЛА 18-й армии систематически уничтожают плавсредства ВСУ в акватории Днепра, препятствуя форсированию водной преграды украинскими ДРГ и проведению высадок украинских военных на острова.
днепр (река)
