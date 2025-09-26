https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044466636.html

ВС России сорвали попытку украинской ДРГ форсировать Днепр

ВС России сорвали попытку украинской ДРГ форсировать Днепр - РИА Новости, 26.09.2025

ВС России сорвали попытку украинской ДРГ форсировать Днепр

Расчет беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил десантную лодку украинской диверсионно-разведывательной группы, сорвав ее... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T03:05:00+03:00

2025-09-26T03:05:00+03:00

2025-09-26T03:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (река)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg

ГЕНИЧЕСК, 26 сен - РИА Новости. Расчет беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил десантную лодку украинской диверсионно-разведывательной группы, сорвав ее попытку форсировать Днепр, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии с позывным "Север". "Расчет ударных и разведывательных БПЛА 18-й армии "Днепра" сбросом осколочно-фугасного заряда с коптера уничтожил десантную лодку украинской ДРГ, не дав ей форсировать Днепр. ДРГ противника при этом находилась в непосредственной близости от уничтожаемого плавсредства", - сообщил он. Операторы БПЛА 18-й армии систематически уничтожают плавсредства ВСУ в акватории Днепра, препятствуя форсированию водной преграды украинскими ДРГ и проведению высадок украинских военных на острова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, днепр (река), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф