26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 26.09.2025
ВС России сорвали попытку украинской ДРГ форсировать Днепр
ГЕНИЧЕСК, 26 сен - РИА Новости. Расчет беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил десантную лодку украинской диверсионно-разведывательной группы, сорвав ее попытку форсировать Днепр, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии с позывным "Север". "Расчет ударных и разведывательных БПЛА 18-й армии "Днепра" сбросом осколочно-фугасного заряда с коптера уничтожил десантную лодку украинской ДРГ, не дав ей форсировать Днепр. ДРГ противника при этом находилась в непосредственной близости от уничтожаемого плавсредства", - сообщил он. Операторы БПЛА 18-й армии систематически уничтожают плавсредства ВСУ в акватории Днепра, препятствуя форсированию водной преграды украинскими ДРГ и проведению высадок украинских военных на острова.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры FPV-дронов
Операторы FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Операторы FPV-дронов . Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 26 сен - РИА Новости. Расчет беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил десантную лодку украинской диверсионно-разведывательной группы, сорвав ее попытку форсировать Днепр, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии с позывным "Север".
"Расчет ударных и разведывательных БПЛА 18-й армии "Днепра" сбросом осколочно-фугасного заряда с коптера уничтожил десантную лодку украинской ДРГ, не дав ей форсировать Днепр. ДРГ противника при этом находилась в непосредственной близости от уничтожаемого плавсредства", - сообщил он.
Операторы БПЛА 18-й армии систематически уничтожают плавсредства ВСУ в акватории Днепра, препятствуя форсированию водной преграды украинскими ДРГ и проведению высадок украинских военных на острова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
