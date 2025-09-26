https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044465913.html
Украинские военные бросали оружие во время освобождения Переездного
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Украинские военные, в основном, мобилизованные, бросали оружие и спешно покидали место боя во время освобождения Переездного в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Об освобождении Переездного Минобороны России сообщило во вторник. Также были опубликованы кадры хода боевых действий с применением беспилотных летательных аппаратов. Позже министр обороны Андрей Белоусов поздравил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду с освобождением Переездного. "В основном, (у противника) мобилизованные. Это видно по тому, как бросают оружие, экипировку… Все бросают и сразу же удирают", - рассказал собеседник агентства.
донецкая народная республика
