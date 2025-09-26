Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные бросали оружие во время освобождения Переездного - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:58 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044465913.html
Украинские военные бросали оружие во время освобождения Переездного
Украинские военные бросали оружие во время освобождения Переездного - РИА Новости, 26.09.2025
Украинские военные бросали оружие во время освобождения Переездного
Украинские военные, в основном, мобилизованные, бросали оружие и спешно покидали место боя во время освобождения Переездного в ДНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T02:58:00+03:00
2025-09-26T02:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Украинские военные, в основном, мобилизованные, бросали оружие и спешно покидали место боя во время освобождения Переездного в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Об освобождении Переездного Минобороны России сообщило во вторник. Также были опубликованы кадры хода боевых действий с применением беспилотных летательных аппаратов. Позже министр обороны Андрей Белоусов поздравил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду с освобождением Переездного. "В основном, (у противника) мобилизованные. Это видно по тому, как бросают оружие, экипировку… Все бросают и сразу же удирают", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинские военные бросали оружие во время освобождения Переездного

Украинские военные бросали оружие и убегали во время освобождения Переездного

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Украинские военные, в основном, мобилизованные, бросали оружие и спешно покидали место боя во время освобождения Переездного в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Об освобождении Переездного Минобороны России сообщило во вторник. Также были опубликованы кадры хода боевых действий с применением беспилотных летательных аппаратов. Позже министр обороны Андрей Белоусов поздравил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду с освобождением Переездного.
"В основном, (у противника) мобилизованные. Это видно по тому, как бросают оружие, экипировку… Все бросают и сразу же удирают", - рассказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала