Пропавшие без вести львовские солдаты находятся в моргах, сообщил источник

2025-09-26T23:02:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пропавшие без вести солдаты 80-й бригады ВСУ и других львовских частей уже полгода находятся в моргах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Жительница Львова обратила внимание на один из местных моргов, где скопилось большое количество трупов военных. По ее словам, многие из них хранятся уже более полугода, а единственного рефрижератора на всех не хватает", - сказал собеседник агентства. По его словам, тела иногда хранятся более полугода из-за халатного отношения следователей. В то же время обращения женщины в компетентные органы ни к чему не привели, и никаких мер руководство морга не принимает, добавили в силовых структурах.

