Рейтинг@Mail.ru
Пропавшие без вести львовские солдаты находятся в моргах, сообщил источник - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/soldaty-2044715907.html
Пропавшие без вести львовские солдаты находятся в моргах, сообщил источник
Пропавшие без вести львовские солдаты находятся в моргах, сообщил источник - РИА Новости, 26.09.2025
Пропавшие без вести львовские солдаты находятся в моргах, сообщил источник
Пропавшие без вести солдаты 80-й бригады ВСУ и других львовских частей уже полгода находятся в моргах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T23:02:00+03:00
2025-09-26T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
львов
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867574708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9e6374123607dc8e9dedf45798c9d20.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пропавшие без вести солдаты 80-й бригады ВСУ и других львовских частей уже полгода находятся в моргах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Жительница Львова обратила внимание на один из местных моргов, где скопилось большое количество трупов военных. По ее словам, многие из них хранятся уже более полугода, а единственного рефрижератора на всех не хватает", - сказал собеседник агентства. По его словам, тела иногда хранятся более полугода из-за халатного отношения следователей. В то же время обращения женщины в компетентные органы ни к чему не привели, и никаких мер руководство морга не принимает, добавили в силовых структурах.
https://ria.ru/20250812/vsu-2034711784.html
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867574708_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_35c9c681022bddf18f9624c3fd46cd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
львов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Львов, Вооруженные силы Украины, Украина
Пропавшие без вести львовские солдаты находятся в моргах, сообщил источник

Пропавшие без вести солдаты 80-й бригады ВСУ уже полгода находятся в моргах

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пропавшие без вести солдаты 80-й бригады ВСУ и других львовских частей уже полгода находятся в моргах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Жительница Львова обратила внимание на один из местных моргов, где скопилось большое количество трупов военных. По ее словам, многие из них хранятся уже более полугода, а единственного рефрижератора на всех не хватает", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тела иногда хранятся более полугода из-за халатного отношения следователей.
В то же время обращения женщины в компетентные органы ни к чему не привели, и никаких мер руководство морга не принимает, добавили в силовых структурах.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
ВСУ в Сумской области записали пропавших без вести в дезертиры
12 августа, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала