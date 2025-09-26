"Союзмультфильм" подал в суд иски за нарушение авторских прав

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
16:11 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Союзмультфильм" подал в столичные суды два иска о взыскании компенсаций за нарушение исключительных авторских прав на изображение крокодила Гены, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Киностудия "Союзмультфильм" взыскивает через суд компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на изображение крокодила Гены", - рассказали в пресс-службе. Рассмотрение иска киностудии к Гусеву С.Н. назначено в Таганском районном суде города Москвы на 2 октября, к Шаташвили М.Р. – в Савеловском суде Москвы на 9 октября, уточнили в суде.
москва, союзмультфильм
Культура, Москва, Союзмультфильм
Крокодил Гена - персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
Крокодил Гена - персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Союзмультфильм" подал в столичные суды два иска о взыскании компенсаций за нарушение исключительных авторских прав на изображение крокодила Гены, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Киностудия "Союзмультфильм" взыскивает через суд компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на изображение крокодила Гены", - рассказали в пресс-службе.
Рассмотрение иска киностудии к Гусеву С.Н. назначено в Таганском районном суде города Москвы на 2 октября, к Шаташвили М.Р. – в Савеловском суде Москвы на 9 октября, уточнили в суде.
Кукла-персонаж Чебурашки
В России расследуют сделку "Союзмультфильма" и США о правах на Чебурашку
29 июля, 09:41
 
