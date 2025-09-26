https://ria.ru/20250926/slutskiy--2044510677.html

Слуцкий призвал проанализировать целесообразность участия в БДИПЧ ОБСЕ

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо тщательно проанализировать целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ и сотрудничества с ним, вопрос назрел, организация превратилась в инструмент двойных стандартов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить целесообразность участия РФ в деятельности БДИПЧ ОБСЕ с парламентом и МИД РФ. "Вопрос по БДИПЧ ОБСЕ назрел давно. Действительно, необходимо тщательно проанализировать целесообразность участия и сотрудничества с этой структурой. Прерогатива решений здесь в большей степени за МИД и руководством страны", - сказал Слуцкий журналистам. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ превратился в инструмент двойных стандартов, вынесения предвзятых оценок и продвижения западного видения "чистоты" избирательных процессов, весьма далекого от истинных демократических ценностей. "С обострением геополитического противостояния и развязанной коллективным Западом гибридной войны против России ситуация только усугубилась. Здесь сложно не согласиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой: БДИПЧ себя дискредитировало. И не единожды", - подчеркнул глава комитета Госдумы. Парламентарий отметил, что на последних выборах президента России и депутатов Государственной думы миссия БДИПЧ ОБСЕ отсутствовала, но это никак не повлияло на качество международного наблюдения. "Скорее наоборот – исключило предвзятость и политизацию выборного мониторинга. Что касается структур ОБСЕ – напомню, что делегация Федерального Собрания РФ приостановила летом прошлого года свою деятельность в Парламентской Ассамблее ОБСЕ по причине тотальной русофобии, однобоких подходов и двойных стандартов. Прецедент есть", - добавил он.

