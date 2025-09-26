Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал проанализировать целесообразность участия в БДИПЧ ОБСЕ
10:42 26.09.2025 (обновлено: 10:43 26.09.2025)
Слуцкий призвал проанализировать целесообразность участия в БДИПЧ ОБСЕ
2025-09-26T10:42:00+03:00
2025-09-26T10:43:00+03:00
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
элла памфилова
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
россия
в мире
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо тщательно проанализировать целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ и сотрудничества с ним, вопрос назрел, организация превратилась в инструмент двойных стандартов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить целесообразность участия РФ в деятельности БДИПЧ ОБСЕ с парламентом и МИД РФ. "Вопрос по БДИПЧ ОБСЕ назрел давно. Действительно, необходимо тщательно проанализировать целесообразность участия и сотрудничества с этой структурой. Прерогатива решений здесь в большей степени за МИД и руководством страны", - сказал Слуцкий журналистам. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ превратился в инструмент двойных стандартов, вынесения предвзятых оценок и продвижения западного видения "чистоты" избирательных процессов, весьма далекого от истинных демократических ценностей. "С обострением геополитического противостояния и развязанной коллективным Западом гибридной войны против России ситуация только усугубилась. Здесь сложно не согласиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой: БДИПЧ себя дискредитировало. И не единожды", - подчеркнул глава комитета Госдумы. Парламентарий отметил, что на последних выборах президента России и депутатов Государственной думы миссия БДИПЧ ОБСЕ отсутствовала, но это никак не повлияло на качество международного наблюдения. "Скорее наоборот – исключило предвзятость и политизацию выборного мониторинга. Что касается структур ОБСЕ – напомню, что делегация Федерального Собрания РФ приостановила летом прошлого года свою деятельность в Парламентской Ассамблее ОБСЕ по причине тотальной русофобии, однобоких подходов и двойных стандартов. Прецедент есть", - добавил он.
леонид слуцкий (политик), владимир путин, элла памфилова, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, россия, в мире
Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Элла Памфилова, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Госдума РФ, Россия, В мире
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо тщательно проанализировать целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ и сотрудничества с ним, вопрос назрел, организация превратилась в инструмент двойных стандартов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить целесообразность участия РФ в деятельности БДИПЧ ОБСЕ с парламентом и МИД РФ.
"Вопрос по БДИПЧ ОБСЕ назрел давно. Действительно, необходимо тщательно проанализировать целесообразность участия и сотрудничества с этой структурой. Прерогатива решений здесь в большей степени за МИД и руководством страны", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, БДИПЧ ОБСЕ превратился в инструмент двойных стандартов, вынесения предвзятых оценок и продвижения западного видения "чистоты" избирательных процессов, весьма далекого от истинных демократических ценностей.
"С обострением геополитического противостояния и развязанной коллективным Западом гибридной войны против России ситуация только усугубилась. Здесь сложно не согласиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой: БДИПЧ себя дискредитировало. И не единожды", - подчеркнул глава комитета Госдумы.
Парламентарий отметил, что на последних выборах президента России и депутатов Государственной думы миссия БДИПЧ ОБСЕ отсутствовала, но это никак не повлияло на качество международного наблюдения.
"Скорее наоборот – исключило предвзятость и политизацию выборного мониторинга. Что касается структур ОБСЕ – напомню, что делегация Федерального Собрания РФ приостановила летом прошлого года свою деятельность в Парламентской Ассамблее ОБСЕ по причине тотальной русофобии, однобоких подходов и двойных стандартов. Прецедент есть", - добавил он.
Леонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЭлла ПамфиловаОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФРоссияВ мире
 
 
