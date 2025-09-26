https://ria.ru/20250926/slovakiya-2044620170.html

Фицо прокомментировал поправки о закреплении в конституции двух полов

2025-09-26T16:20:00+03:00

БРАТИСЛАВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал историческим событием принятие поправок, которые предусматривают закрепление в конституции республики двух полов - мужского и женского. В пятницу 90 из 150 депутатов парламента Словакии поддержали предложение закрепить в конституции республики положение о признании только двух полов - мужского и женского, а также прописать в конституции приоритет законодательства республики перед международным правом в культурно-этических вопросах. "Мы считаем сегодняшнее голосование парламента историческим. После закрепления определения брака, мы внесли в конституцию элементы независимости Словакии. Это лучшее, что может сделать страна в это тяжелое время прогрессивизма и либерализма, которые уничтожают Европу", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам голосования парламента, которую транслировал новостной портал TASR в пятницу. Он выразил благодарность депутатам от правящей коалиции и от оппозиции, которые поддержали принятие поправок в пятницу. "Риск, что это не пройдет (в парламенте - ред.), был очень большим. Не хочу говорить, что я приятно удивлен, но хочу поблагодарить… Я рад, что у нас получилось", - сказал премьер. По словам Фицо, состоявшееся голосование является "победой Словакии". "Мы можем сказать: нам не будет Брюссель говорить, что существует какой-то третий, четвертый или пятый пол. Это Словакия… Я очень рад", - эмоционально заключил словацкий премьер. В январе премьер-министр Словакии Фицо сообщил о планах закрепить в конституции республики положение о признании только двух полов - мужского и женского, чтобы никто не объявлял себя "вертолетом, кошкой или собакой". В рамках этой инициативы в конституции будет прописано, что усыновлять детей можно только состоящим в браке традиционным парам, при этом еще в 2014 году было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной. В связи с расширением конституционного регулирования будет определено равенство мужчин и женщин при вознаграждении за выполненную работу. Поправки также закрепят в конституции суверенитет Словакии в культурно-этических вопросах, которые касаются защиты частной и семейной жизни, брака и семьи. Кроме этого, в главном документе страны пропишут право родителей принимать решение об участии детей в мероприятиях и обучении, которые выходят за рамки государственной программы. Информирование детей о вопросах полового воспитания и интимной жизни теперь будет осуществляться только с согласия их законных представителей. Документ направлен на подпись президенту Словакии.

