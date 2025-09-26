https://ria.ru/20250926/skabeeva-2044605376.html

Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025

Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Телеведущая Ольга Скабеева выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T15:45:00+03:00

2025-09-26T15:45:00+03:00

2025-09-26T15:45:00+03:00

россия

тигран кеосаян

маргарита симоньян

ольга скабеева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044600814_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ac35d223894da37c6c797ea0363a092b.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, отметив, что до конца оставалась надежда на чудо. В пятницу Симоньян сообщила, что Кеосаян скончался. По ее словам, ночью он "ушел к Создателю". "До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите - держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная", - написала Скабеева в своем Telegram-канале. В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле, в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1". Она отмечала, что у него были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта. В конце января президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян - актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, был автором и ведущим программы "Международная пилорама". Сын советского кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна. Среди его работ - лирическая комедия "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый", "Семь дней Петра Семеныча".

https://ria.ru/20250926/keosayan-1992994781.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тигран кеосаян, маргарита симоньян, ольга скабеева