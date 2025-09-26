Рейтинг@Mail.ru
Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/skabeeva-2044605376.html
Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Телеведущая Ольга Скабеева выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:45:00+03:00
2025-09-26T15:45:00+03:00
россия
тигран кеосаян
маргарита симоньян
ольга скабеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044600814_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ac35d223894da37c6c797ea0363a092b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, отметив, что до конца оставалась надежда на чудо. В пятницу Симоньян сообщила, что Кеосаян скончался. По ее словам, ночью он "ушел к Создателю". "До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите - держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная", - написала Скабеева в своем Telegram-канале. В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле, в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1". Она отмечала, что у него были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта. В конце января президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян - актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, был автором и ведущим программы "Международная пилорама". Сын советского кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна. Среди его работ - лирическая комедия "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый", "Семь дней Петра Семеныча".
https://ria.ru/20250926/keosayan-1992994781.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044600814_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f8d6c380639366af8f535c9a2336f8ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тигран кеосаян, маргарита симоньян, ольга скабеева
Россия, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева
Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Телеведущая Скабеева выразила соболезнования Симоньян в связи со смертью ее мужа

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРежиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, отметив, что до конца оставалась надежда на чудо.
В пятницу Симоньян сообщила, что Кеосаян скончался. По ее словам, ночью он "ушел к Создателю".
"До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите - держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная", - написала Скабеева в своем Telegram-канале.
В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле, в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1". Она отмечала, что у него были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.
В конце января президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян - актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, был автором и ведущим программы "Международная пилорама". Сын советского кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна. Среди его работ - лирическая комедия "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый", "Семь дней Петра Семеныча".
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Тигран Кеосаян. Главные фильмы и жизненный путь режиссера
Вчера, 15:35
 
РоссияТигран КеосаянМаргарита СимоньянОльга Скабеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала