https://ria.ru/20250926/skabeeva-2044605376.html
Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Телеведущая Ольга Скабеева выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:45:00+03:00
2025-09-26T15:45:00+03:00
2025-09-26T15:45:00+03:00
россия
тигран кеосаян
маргарита симоньян
ольга скабеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044600814_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ac35d223894da37c6c797ea0363a092b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, отметив, что до конца оставалась надежда на чудо. В пятницу Симоньян сообщила, что Кеосаян скончался. По ее словам, ночью он "ушел к Создателю". "До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите - держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная", - написала Скабеева в своем Telegram-канале. В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле, в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1". Она отмечала, что у него были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта. В конце января президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян - актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, был автором и ведущим программы "Международная пилорама". Сын советского кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна. Среди его работ - лирическая комедия "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый", "Семь дней Петра Семеныча".
https://ria.ru/20250926/keosayan-1992994781.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044600814_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f8d6c380639366af8f535c9a2336f8ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тигран кеосаян, маргарита симоньян, ольга скабеева
Россия, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева
Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Телеведущая Скабеева выразила соболезнования Симоньян в связи со смертью ее мужа