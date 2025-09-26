https://ria.ru/20250926/sk-2044518922.html
СК: водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб
СК: водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб - РИА Новости, 26.09.2025
СК: водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб
Водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области, предварительно, погиб, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T11:28:00+03:00
2025-09-26T11:28:00+03:00
2025-09-26T11:43:00+03:00
смоленск
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044505104_0:395:960:935_1920x0_80_0_0_ca79d905e4c6241322873ca72c3198af.jpg
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области, предварительно, погиб, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале."Следствием установлено, что 26 сентября 2025 года на железнодорожном переезде, расположенном на 439 км перегона Рудня-Голынки в Смоленской области, в результате выезда на запрещающий сигнал большегрузного автомобиля произошло столкновение указанного автомобиля с грузовым поездом. В результате происшествия произошел сход вагонов с возгоранием. Предварительно, водитель фуры погиб", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и фура, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, шесть из которых загорелись - их отцепили и локализовали пожар на площади 400 "квадратов". Машинист и его помощник с травмами средней тяжести доставлены в больницу.
https://ria.ru/20250926/poezd-2044498515.html
смоленск
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044505104_0:294:960:1014_1920x0_80_0_0_3f69950868ef8f148e22213824368afb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Смоленск, Смоленская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
СК: водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб
СК РФ: водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб