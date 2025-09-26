https://ria.ru/20250926/sk-2044518922.html

СК: водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб

Водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области, предварительно, погиб, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на РИА Новости, 26.09.2025

БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области, предварительно, погиб, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале."Следствием установлено, что 26 сентября 2025 года на железнодорожном переезде, расположенном на 439 км перегона Рудня-Голынки в Смоленской области, в результате выезда на запрещающий сигнал большегрузного автомобиля произошло столкновение указанного автомобиля с грузовым поездом. В результате происшествия произошел сход вагонов с возгоранием. Предварительно, водитель фуры погиб", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и фура, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, шесть из которых загорелись - их отцепили и локализовали пожар на площади 400 "квадратов". Машинист и его помощник с травмами средней тяжести доставлены в больницу.

Новости

