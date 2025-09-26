Рейтинг@Mail.ru
СК: водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб
11:28 26.09.2025 (обновлено: 11:43 26.09.2025)
СК: водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб
СК: водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб - РИА Новости, 26.09.2025
СК: водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб
Водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области, предварительно, погиб, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на РИА Новости, 26.09.2025
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области, предварительно, погиб, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале."Следствием установлено, что 26 сентября 2025 года на железнодорожном переезде, расположенном на 439 км перегона Рудня-Голынки в Смоленской области, в результате выезда на запрещающий сигнал большегрузного автомобиля произошло столкновение указанного автомобиля с грузовым поездом. В результате происшествия произошел сход вагонов с возгоранием. Предварительно, водитель фуры погиб", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и фура, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, шесть из которых загорелись - их отцепили и локализовали пожар на площади 400 "квадратов". Машинист и его помощник с травмами средней тяжести доставлены в больницу.
смоленск, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Смоленск, Смоленская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
СК: водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб

СК РФ: водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб

© Фото : Смоленская транспортная прокуратура Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Смоленская транспортная прокуратура
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области, предварительно, погиб, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
"Следствием установлено, что 26 сентября 2025 года на железнодорожном переезде, расположенном на 439 км перегона Рудня-Голынки в Смоленской области, в результате выезда на запрещающий сигнал большегрузного автомобиля произошло столкновение указанного автомобиля с грузовым поездом. В результате происшествия произошел сход вагонов с возгоранием. Предварительно, водитель фуры погиб", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и фура, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, шесть из которых загорелись - их отцепили и локализовали пожар на площади 400 "квадратов". Машинист и его помощник с травмами средней тяжести доставлены в больницу.
Пожар после столкновения поезда с автомобилем - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Появились подробности ДТП с товарным поездом в Смоленской области
Смоленск Смоленская область Следственный комитет России (СК РФ) Происшествия Россия
 
 
