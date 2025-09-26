https://ria.ru/20250926/siyyarto-2044639693.html
Сийярто прокомментировал санкции Украины против венгерских военных
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Украина вряд ли может всерьез рассчитывать, что Венгрия поддержит ее членство в ЕС после того, как Киев запретил въезд трем венгерским военачальникам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Глава украинского МИД Андрей Сибига ранее в пятницу заявил о запрете на въезд на Украину трем высокопоставленным военным Венгрии. "Украинское государство проводит антивенгерскую политику уже десять лет. Они ущемляют права венгерской общины Закарпатья, забивают до смерти венгра в рамках принудительной мобилизации, атакуют нефтепровод, необходимый для бесперебойных поставок энергии в Венгрию, а теперь ещё и запрещают въезд венгерским военным руководителям. И это они ждут, что мы поддержим их вступление в Евросоюз… Они ведь не всерьёз, правда?" - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В августе глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. В июле Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
