Глава МИД Украины нахамил Венгрии в ответ на слова о Зеленском
22:08 26.09.2025 (обновлено: 01:15 27.09.2025)
Глава МИД Украины нахамил Венгрии в ответ на слова о Зеленском
Глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям Венгрии в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии". РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям Венгрии в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии". В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии". "Мы начинаем видеть многое, Петер, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и тайную работу против Украины и всей Европы, то, как вы выслуживаетесь перед Кремлем", - написал Сибига в соцсети X в ответ на комментарий Сийярто. Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского. Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
Сийярто поставил Зеленского на место
5 сентября, 19:20
 
