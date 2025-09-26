Трем высокопоставленным венгерским военным запретили въезд на Украину
Сибига: трем высокопоставленным венгерским военным запретили въезд на Украину
© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил о запрете на въезд на Украину трем высокопоставленным военным Венгрии, сообщает в пятницу украинское министерство иностранных дел.
В августе глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
Евросоюз не может обойти позицию Венгрии по Украине, заявил Бока
16 сентября, 19:08
"Мы запретили въезд трем высокопоставленным венгерским военным. Наш зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет Венгрии на въезд для наших военных. Каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет встречен адекватным ответом, особенно неуважение к нашим воинам", - приводит слова Сибиги украинский МИД в своем Telegram-канале.
Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского.
Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
В Венгрии считают, что Украина не выиграет конфликт на поле боя
10 сентября, 21:24