https://ria.ru/20250926/sibiga-2044564381.html

Трем высокопоставленным венгерским военным запретили въезд на Украину

Трем высокопоставленным венгерским военным запретили въезд на Украину - РИА Новости, 26.09.2025

Трем высокопоставленным венгерским военным запретили въезд на Украину

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил о запрете на въезд на Украину трем высокопоставленным военным Венгрии, сообщает в пятницу украинское министерство... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:02:00+03:00

2025-09-26T14:02:00+03:00

2025-09-26T14:02:00+03:00

вооруженные силы украины

петер сийярто

владимир зеленский

будапешт

украина

венгрия

андрей сибига

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил о запрете на въезд на Украину трем высокопоставленным военным Венгрии, сообщает в пятницу украинское министерство иностранных дел. В августе глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. "Мы запретили въезд трем высокопоставленным венгерским военным. Наш зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет Венгрии на въезд для наших военных. Каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет встречен адекватным ответом, особенно неуважение к нашим воинам", - приводит слова Сибиги украинский МИД в своем Telegram-канале. Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского. Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.

https://ria.ru/20250916/es-2042326240.html

https://ria.ru/20250910/vengrija-2041061657.html

будапешт

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, петер сийярто, владимир зеленский, будапешт, украина, венгрия, андрей сибига, в мире