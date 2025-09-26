Рейтинг@Mail.ru
Власти Нижнего Новгорода прокомментировали сообщения о задержании Штокмана
12:27 26.09.2025 (обновлено: 13:14 26.09.2025)
Власти Нижнего Новгорода прокомментировали сообщения о задержании Штокмана
Власти Нижнего Новгорода прокомментировали сообщения о задержании Штокмана - РИА Новости, 26.09.2025
Власти Нижнего Новгорода прокомментировали сообщения о задержании Штокмана
Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, о возможном задержании которого сообщали Telegram-каналы, уже не работает в администрации Нижнего... РИА Новости, 26.09.2025
нижний новгород
сочи
юрий шалабаев
политика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, о возможном задержании которого сообщали Telegram-каналы, уже не работает в администрации Нижнего Новгорода, сообщили в мэрии. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в Сочи задержан бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокман, подозреваемый в получении взяток, и якобы его доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных действий. "Илья Штокман в настоящее время не является сотрудником администрации Нижнего Новгорода", - сообщили в пресс-службе мэрии. Агентство пока не располагает комментарием регионального СУСК. Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Штокман ушел на СВО в сентябре 2022 года, при этом должность за ним сохранялась. Однако месяц назад глава города Юрий Шалабаев сообщил, что тот покинул свой пост. "Илья Штокман, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода и мой хороший товарищ, покинул занимаемую должность… Благодарю Илью Олеговича за работу для Нижнего Новгорода и наших земляков на СВО", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале 27 августа.
нижний новгород
сочи
Власти Нижнего Новгорода прокомментировали сообщения о задержании Штокмана

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, о возможном задержании которого сообщали Telegram-каналы, уже не работает в администрации Нижнего Новгорода, сообщили в мэрии.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в Сочи задержан бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокман, подозреваемый в получении взяток, и якобы его доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных действий.
"Илья Штокман в настоящее время не является сотрудником администрации Нижнего Новгорода", - сообщили в пресс-службе мэрии.
Агентство пока не располагает комментарием регионального СУСК.
Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Штокман ушел на СВО в сентябре 2022 года, при этом должность за ним сохранялась. Однако месяц назад глава города Юрий Шалабаев сообщил, что тот покинул свой пост.
«
"Илья Штокман, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода и мой хороший товарищ, покинул занимаемую должность… Благодарю Илью Олеговича за работу для Нижнего Новгорода и наших земляков на СВО", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале 27 августа.
Нижний Новгород, Сочи, Юрий Шалабаев
 
 
