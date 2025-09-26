https://ria.ru/20250926/shor-2044484489.html

Шор заявил, что показания по его делу были сфабрикованы

КИШИНЁВ, 26 сен — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что показания по его уголовному делу были сфабрикованы прокуратурой. Шор неоднократно заявлял о политическом характере уголовных дел против него. В июне 2017 политик был приговорен в Молдавии к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию республики. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, но в июне того же года покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся, его лишили мандата через суд. "В моём деле есть только один свидетель. Когда мои адвокаты в США добились его вызова в суд, он прямо сказал, что не готов подтверждать свои показания повторно. Он признал, что его слова были написаны под диктовку молдавской прокуратуры. Это важнейшее доказательство того, что всё дело против меня является политическим заказом. Но в эти обвинения верят только (президент - ред.) Майя Санду и её сторонники, которые используют их для устранения оппозиции", — отметил Шор. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября, политический блок "Победа" был снят с избирательной гонки по решению ЦИК. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

