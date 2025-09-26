https://ria.ru/20250926/shor-2044291551.html

Илан Шор: в Молдавии сейчас тоталитаризм, поддерживаемый Макроном и Мерцем

Илан Шор: в Молдавии сейчас тоталитаризм, поддерживаемый Макроном и Мерцем

Илан Шор: в Молдавии сейчас тоталитаризм, поддерживаемый Макроном и Мерцем

Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28...

Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. В решении указано, что у блока были "финансовые нарушения", а также "несоответствия в документах". Представители оппозиции назвали это политической расправой по заказу президента Молдавии Майи Санду и попыткой устранить главного конкурента власти. Снятие с выборов стало беспрецедентным шагом: за блоком "Победа" стояли несколько регионов и значительная часть электората. В интервью РИА Новости лидер блока Илан Шор заявил, что это очевидная борьба с оппозицией и инакомыслием. Кроме того, он рассказал, зачем нужно сделать Молдавию федерацией и почему возможно вынести на референдум вопрос о целесообразности голосования на выборах граждан, находящихся за рубежом.— Господин Шор, блок "Победа" был снят с выборов. Ваши сторонники называют это политической расправой. Но критики говорят, что это связано с вашим личным статусом и уголовными делами. Как вы сами расцениваете: это борьба с вами или со всей оппозицией?— Это борьба со здравым смыслом. Потому что есть блок с высокой электоральной поддержкой, и вся страна об этом знает. За блоком стоят целые регионы, его возглавляют представители, которых поддерживает народ. И все это убирают. Это очевидная борьба с оппозицией, это борьба с инакомыслием. Сегодня любой в Молдове, кто думает иначе, автоматически становится врагом действующего режима.Что касается моих уголовных дел, в них верят только Майя Санду и ее сторонники. Моими адвокатами были представлены безукоризненные доказательства того, что я невиновен, и все это — чистый политический заказ. Приведу лишь один важный момент: в моем уголовном деле есть только один свидетель. Когда мои адвокаты в США добились его вызова в суд, он прямо заявил, что не готов подтверждать свои показания повторно, и признал, что они были написаны под диктовку молдавской прокуратуры.— Сегодня несколько представителей блока "Победа" — политзаключенные: глава Гагаузии Евгения Гуцул, активистка Светлана Попан, рядовые члены движения. Как вы собираетесь защищать этих людей, находясь за пределами Молдовы?— У нас есть все необходимые инструменты. Да, это требует дополнительного времени, но мы используем все возможные юридические механизмы: обращения в ЕСПЧ, иски в американские суды. Молдавские суды мы даже не рассматриваем — это закрытая тема, к сожалению. Но я уверен, мы будем защищать всех членов нашей команды до конца. Все они будут на свободе и, я уверен, в скором времени — снова во власти.— Вас часто называют "политиком в изгнании". Если ваши депутаты лишатся иммунитета и окажутся под давлением, что конкретно вы сможете сделать для своей команды на практике?— Иммунитет депутата в Молдове давно не имеет никакой ценности. Депутатов незаконно досматривают при въезде и выезде, у них проводят обыски. Статус депутата обнулили — действующий режим сделал все, чтобы оппозиция жила в страхе. Поэтому для нас это не проблема. Мы и так не рассчитываем на иммунитет. Мы рассчитываем только на поддержку граждан и на собственные усилия, направленные на улучшение жизни людей. Я могу сказать твердо: ни один член моей команды никогда не остался без моей поддержки. Мы боремся уже более шести лет, и всегда все знали, что я стою за них до конца.— На выборы не допущен целый блок, за которым стоит заметная часть граждан. Как это отражает уровень демократии в стране?— Демократии в Молдове нет уже давно. За полтора года до выборов были закрыты 16 оппозиционных телеканалов. У активистов, и не только нашего блока, проходят обыски, аресты, запугивания. Это не демократия — это тоталитаризм, поддерживаемый Западом, лично (президентом Франции. — Прим. ред.) Макроном, канцлером Германии (Фридрихом Мерцем. — Прим. ред.) и другими западными "фашистами", которые через свою приспешницу Майю Санду пытаются узурпировать власть в Молдове. Но я уверен, что народ Молдовы сильнее, чем желание западных режимов. Мы сумеем победить.— Чем блок "Победа" принципиально отличается от других оппозиционных сил, которые участвуют в выборах?— Мы действительно отличаемся. Блок "Победа" дважды выигрывал местные выборы — пока нас не снимали. Достаточно вспомнить Оргеев, который мы превратили в молдавское Монако. Или Гагаузию, которая за несколько лет преобразилась благодаря нашим инвестициям. Мы вложили туда больше, чем вся страна за 30 лет независимости. Мы платим дополнительные пенсии, пособия, строим дороги, реконструируем инфраструктуру. Мы всегда держали слово перед людьми и никогда не обманывали свой электорат. Самый главный тезис: если мы давали обещание, мы его выполняли. Именно поэтому люди нас поддерживают.Кроме того, мы открыто заявляем: никакой "промолдавской" доктрины не существует. "Проевропейская" доктрина доказала, что она угнетает народ. Мы верим в союз с Россией: нужно вернуть рынки для агроэкспорта, дешевую энергетику, единую политику безопасности и внешнюю политику. Тогда Молдова обречена на успех.— Вы проводили многолетние акции протеста. Почему эта энергия не превратилась в политический результат?— Потому что молдаване — добрый, терпеливый народ. Хотя режим давно заслужил того, чтобы его "подняли на вилы" в прямом смысле слова, люди терпят. Многие вместо борьбы уезжают, не видя выхода. Это и есть главная проблема: доброта граждан стала залогом успеха негодяев, которые удерживают власть.— Президент Майя Санду выбрала курс на Запад и разорвала многие связи с Россией и СНГ. Если у блока "Победа" будет шанс влиять на власть, как именно вы собираетесь восстанавливать отношения с Россией? Что получат простые молдаване?— Мы видим нашу идеологию в том, что Молдова и Россия должны иметь прочный, надежный союз. Единое экономическое и внешнеполитическое пространство, общая политика безопасности. У нас много общего — история, культура, ценности.Молдова может дать России дешевые фрукты и овощи, землю для сельского хозяйства, удобный логистический хаб. Россия может дать нам дешевую электроэнергию и рынок для нашей продукции. Мы нужны друг другу, мы — одно целое. И у нас есть не только экономика, но и моральное прошлое, которое мы обязаны сохранить для будущих поколений.— В Молдове много граждан, работающих за рубежом. В России — самая большая диаспора, но там традиционно меньше всего избирательных участков. Как вы оцениваете эту практику?— Это дискриминация. Либо диаспора не голосует вообще, либо голосуют все на равных условиях. Вопрос сложный: человек, не живущий в стране, не всегда может объективно оценить ситуацию и сделать выбор. Это мое личное мнение. Но, в отличие от режима, мы уважаем и другие позиции. Поэтому это нужно решать через референдум.— Власти заявили, что ограничат число участков в Приднестровье. Не приведет ли это к росту напряженности?— Каждый раз это вызывает напряженность. В день выборов у людей появляется негатив, потому что все понимают: участки урезают только из-за того, что Приднестровье голосует за дружбу с Россией. Это не устраивает режим, и поэтому голоса приднестровцев блокируются.— Оппоненты говорят, что без допуска к выборам вы потеряете влияние. Какова стратегия блока "Победа"?— Стратегия у нас есть, и мы ее реализуем. Даже если кажется, что нас нет, мы есть всегда и везде. Многие политики в Молдове живут только моим именем — оно им снится в кошмарах. Так будет и дальше. У блока "Победа" есть сила, воля и характер, чтобы выстоять и победить.— Вас обвиняют в том, что вы строите "параллельную политику", ориентированную на митинги и внешнюю поддержку.— Я никогда не строил политику только на митингах. Митинги — это воля народа. Сегодня они нужны, чтобы хотя бы немного встряхнуть власть, которая полностью охамела и забывает о гражданах.Я всегда говорил: я — самодостаточный человек, самодостаточный бизнесмен и будущий премьер-министр, который сможет прокормить страну. В отличие от Санду, у меня нет хозяев за границей. Решения я принимаю сам и уверен, что смогу построить жизнь молдаван лучше, чем кто-либо другой.— Каким вы видите будущее отношений между Кишиневом и Тирасполем? Возможен ли диалог при нынешней власти?— При нынешней власти — нет. Но вообще я считаю, что Молдова должна быть федерализована. У нас должны быть субъекты федерации со своими правами и возможностями. Мы должны дать регионам максимум самостоятельности. В стране есть русскоязычные регионы, есть молдавоязычные — и это не проблема. В Швейцарии больше пяти официальных языков, и это не мешает. Важно, чтобы люди жили в одной стране с едиными ценностями и развивались в едином ключе.— Украинские СМИ пишут о возможности спецоперации в Приднестровье весной 2026 года при участии ВСУ и Великобритании. Насколько серьезно вы воспринимаете эти сообщения?— Такая информация у нас есть. Мы неоднократно говорили: у Запада есть план втянуть Молдову в войну. Не зря в страну с населением всего два миллиона завозят оружие на более чем полмиллиарда долларов. Западу очень нужно воевать с Россией чужими руками. Им дорога собственная кровь, а кровь третьих стран неважна. Им все равно, кто пойдет — пенсионеры, студенты, школьники. Это не их война. Они готовы ее финансировать, лишь бы самим не мараться руками. Запад всегда был провокатором и остается им сегодня.— Если завтра к вам обратятся простые люди, разочарованные и в Санду, и в других партиях, что вы им пообещаете, кроме лозунга "Победы"?— А почему "пообещать"? Мы уже делаем. Сегодня около 70-100 тысяч пенсионеров получают от нас доплаты к пенсиям, социальные льготы, пользуются магазинами по сниженным ценам. Мы не обещаем, а реально улучшаем жизнь людей здесь и сейчас. Я призываю молдаван бороться до конца, любыми средствами, чтобы жить красиво и достойно. А мы обеспечим им эту жизнь.— В Румынии на президентских выборах победил антиевропейский кандидат, но власти отменили результаты голосования. Возможен ли подобный сценарий в Молдове, если победит оппозиция?— К сожалению, возможен. Все зависит от воли молдавского народа. Готов ли он защищать свое будущее? Готов ли он защищать землю детей и родителей? Готов ли остановить свою доброту по отношению к негодяям, которые уничтожают его жизнь? Это вопросы, на которые молдаване должны ответить сами.

