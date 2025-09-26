Шор прокомментировал сообщения о военной операции в ПМР при участии Украины
Шор считает реальными данные о военной операции в ПМР при участии Украины
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что считает реальными сообщения в СМИ и социальных сетях о планах операции в Приднестровье с участием Украины и Великобритании.
Теlegram-каналы близких к оппозиции молдавских СМИ cо ссылкой на заявления украинских политологов и экспертов сообщали о возможности операции ВСУ и Великобритании в Приднестровье.
"Такая информация у нас есть. Мы неоднократно говорили, что Запад имеет план втянуть Молдавию в войну. Не зря в страну с населением всего два миллиона завезли оружие на более чем полмиллиарда долларов. Им очень нужно воевать с Россией чужими руками. Им все равно, кто пойдет воевать — пенсионеры, студенты или школьники. Это не их война, и они готовы ее финансировать, лишь бы самим не мараться", - сказал Шор.
Западные страны и нынешние молдавские власти во главе с президентом республики Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
