https://ria.ru/20250926/shor--2044502014.html

Шор назвал себя будущим премьером Молдавии

Шор назвал себя будущим премьером Молдавии - РИА Новости, 26.09.2025

Шор назвал себя будущим премьером Молдавии

Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что готов возглавить правительство страны и управлять без внешнего... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T09:43:00+03:00

2025-09-26T09:43:00+03:00

2025-09-26T09:43:00+03:00

молдавия

майя санду

илан шор

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039366011_0:185:3312:2048_1920x0_80_0_0_8f8209b3b0e2079d1626384505680484.jpg

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что готов возглавить правительство страны и управлять без внешнего влияния. Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. В решении указано, что у блока были "финансовые нарушения", а также "несоответствия в документах". Представители оппозиции назвали это политической расправой по заказу президента Майи Санду и попыткой устранить главного конкурента власти. Снятие с выборов стало беспрецедентным шагом: за блоком "Победа" стояли несколько регионов и значительная часть электората. "Я всегда говорил: я самодостаточный человек, самодостаточный бизнесмен и будущий премьер-министр Молдавии. Я смогу прокормить страну, потому что у меня есть опыт и понимание экономики. В отличие от Майи Санду у меня нет хозяев за границей, которые диктуют решения. Все решения я принимаю сам исходя из интересов граждан", — сказал он. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250926/moldavija-2044478391.html

https://ria.ru/20250926/moldavija-2044467478.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, майя санду, илан шор, в мире