Политик Шор назвал себя будущим премьером Молдавии
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что готов возглавить правительство страны и управлять без внешнего влияния.
Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. В решении указано, что у блока были "финансовые нарушения", а также "несоответствия в документах". Представители оппозиции назвали это политической расправой по заказу президента Майи Санду и попыткой устранить главного конкурента власти. Снятие с выборов стало беспрецедентным шагом: за блоком "Победа" стояли несколько регионов и значительная часть электората.
"Я всегда говорил: я самодостаточный человек, самодостаточный бизнесмен и будущий премьер-министр Молдавии. Я смогу прокормить страну, потому что у меня есть опыт и понимание экономики. В отличие от Майи Санду у меня нет хозяев за границей, которые диктуют решения. Все решения я принимаю сам исходя из интересов граждан", — сказал он.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.