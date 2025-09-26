Рейтинг@Mail.ru
Шор назвал себя будущим премьером Молдавии - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/shor--2044502014.html
Шор назвал себя будущим премьером Молдавии
Шор назвал себя будущим премьером Молдавии - РИА Новости, 26.09.2025
Шор назвал себя будущим премьером Молдавии
Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что готов возглавить правительство страны и управлять без внешнего... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:43:00+03:00
2025-09-26T09:43:00+03:00
молдавия
майя санду
илан шор
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039366011_0:185:3312:2048_1920x0_80_0_0_8f8209b3b0e2079d1626384505680484.jpg
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что готов возглавить правительство страны и управлять без внешнего влияния. Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. В решении указано, что у блока были "финансовые нарушения", а также "несоответствия в документах". Представители оппозиции назвали это политической расправой по заказу президента Майи Санду и попыткой устранить главного конкурента власти. Снятие с выборов стало беспрецедентным шагом: за блоком "Победа" стояли несколько регионов и значительная часть электората. "Я всегда говорил: я самодостаточный человек, самодостаточный бизнесмен и будущий премьер-министр Молдавии. Я смогу прокормить страну, потому что у меня есть опыт и понимание экономики. В отличие от Майи Санду у меня нет хозяев за границей, которые диктуют решения. Все решения я принимаю сам исходя из интересов граждан", — сказал он. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20250926/moldavija-2044478391.html
https://ria.ru/20250926/moldavija-2044467478.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039366011_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_2a8fef74b63d9fc6422d5a0c715729bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, майя санду, илан шор, в мире
Молдавия, Майя Санду, Илан Шор, В мире
Шор назвал себя будущим премьером Молдавии

Политик Шор назвал себя будущим премьером Молдавии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что готов возглавить правительство страны и управлять без внешнего влияния.
Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. В решении указано, что у блока были "финансовые нарушения", а также "несоответствия в документах". Представители оппозиции назвали это политической расправой по заказу президента Майи Санду и попыткой устранить главного конкурента власти. Снятие с выборов стало беспрецедентным шагом: за блоком "Победа" стояли несколько регионов и значительная часть электората.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Оппозиционер Шор выступил за федерализацию Молдавии
Вчера, 06:36
"Я всегда говорил: я самодостаточный человек, самодостаточный бизнесмен и будущий премьер-министр Молдавии. Я смогу прокормить страну, потому что у меня есть опыт и понимание экономики. В отличие от Майи Санду у меня нет хозяев за границей, которые диктуют решения. Все решения я принимаю сам исходя из интересов граждан", — сказал он.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Мужчина голосует на выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Шор предложил решать вопрос о голосовании молдавской диаспоры референдумом
Вчера, 03:21
 
МолдавияМайя СандуИлан ШорВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала