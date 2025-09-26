https://ria.ru/20250926/shiny-2044454447.html

В автосервисе объяснили, как сэкономить на зимних шинах

2025-09-26T03:15:00+03:00

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Как выбрать зимние шины, чтобы вождение было безопасным, и можно ли при этом сэкономить, рассказал агентству "Прайм" Николай Погуляев, руководитель автосервиса FIT SERVICE.Он напомнил, что резина бывает трех сегментов — премиум, средний и эконом. При эксплуатации в обычном режиме можно ограничиться средним, премиум нужен лишь в особых случаях. Эконом-класс тоже неплох, есть и качественные китайские бренды. Но такой продукт будет уступать по характеристикам премиуму и среднему классу. Поэтому купить его можно, но нужно правильно выбирать манеру езды зимой.Лучше не покупать залежавшиеся на складах шины от ушедших из России производителей — Michelin, Bridgestone или Continental. Даже если продавцы предлагают скидку.“Вероятно, такая резина была выпущена два-три года назад. Из-за срока годности эксплуатировать ее можно меньше, так что экономия теряет смысл", — объяснил эксперт.Не следует покупать бывшие в употреблении шины, ведь на них могут быть скрытые повреждения, которые сократят срок службы и даже навредят безопасности. Лучше выбрать самый качественный бренд из возможных и делать покупку в проверенных шинных центрах, заключил Погуляев.

