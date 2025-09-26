https://ria.ru/20250926/set-2044590909.html

Магаданские волонтеры сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом

Магаданские волонтеры сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом - РИА Новости, 26.09.2025

Магаданские волонтеры сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом

Волонтёры из магаданского поселка Сокол сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом, вскоре ее доставят в зону СВО, сообщил волонтерский Telegram-канал... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T15:12:00+03:00

2025-09-26T15:12:00+03:00

2025-09-26T15:12:00+03:00

надежные люди

спецоперация

магадан

магаданская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044568737_0:307:1156:957_1920x0_80_0_0_34a678f23f8bc89330dd42fdaa0618b2.jpg

МАГАДАН, 26 сен - РИА Новости. Волонтёры из магаданского поселка Сокол сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом, вскоре ее доставят в зону СВО, сообщил волонтерский Telegram-канал "Сети 49". "Заявки от бойцов поступают самые разные, в том числе вот такие необычные и сложные. Настоящий ковер размером 30,35*5,35 метров сплели по заказу солдата волонтеры объединения "Колыма СВОих не бросаем" (поселок Сокол). На то, чтобы создать маскировочное полотно площадью более 160 (квадратных - ред.) метров высотой с 10-этажный дом, ушло 10 дней непрерывной напряженной работы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250925/svo-2044294252.html

магадан

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, магадан, магаданская область