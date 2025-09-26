Рейтинг@Mail.ru
Магаданские волонтеры сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом - РИА Новости, 26.09.2025
15:12 26.09.2025
Магаданские волонтеры сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом
2025-09-26T15:12:00+03:00
2025-09-26T15:12:00+03:00
надежные люди
спецоперация
магадан
магаданская область
МАГАДАН, 26 сен - РИА Новости. Волонтёры из магаданского поселка Сокол сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом, вскоре ее доставят в зону СВО, сообщил волонтерский Telegram-канал "Сети 49". "Заявки от бойцов поступают самые разные, в том числе вот такие необычные и сложные. Настоящий ковер размером 30,35*5,35 метров сплели по заказу солдата волонтеры объединения "Колыма СВОих не бросаем" (поселок Сокол). На то, чтобы создать маскировочное полотно площадью более 160 (квадратных - ред.) метров высотой с 10-этажный дом, ушло 10 дней непрерывной напряженной работы", - говорится в сообщении.
спецоперация, магадан, магаданская область
Надежные люди, Спецоперация, Магадан, Магаданская область
© Фото : Сети 49/TelegramМаскировочную сеть высотой с 10-этажный дом сплели магаданские волонтеры
© Фото : Сети 49/Telegram
Маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом сплели магаданские волонтеры
МАГАДАН, 26 сен - РИА Новости. Волонтёры из магаданского поселка Сокол сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом, вскоре ее доставят в зону СВО, сообщил волонтерский Telegram-канал "Сети 49".
"Заявки от бойцов поступают самые разные, в том числе вот такие необычные и сложные. Настоящий ковер размером 30,35*5,35 метров сплели по заказу солдата волонтеры объединения "Колыма СВОих не бросаем" (поселок Сокол). На то, чтобы создать маскировочное полотно площадью более 160 (квадратных - ред.) метров высотой с 10-этажный дом, ушло 10 дней непрерывной напряженной работы", - говорится в сообщении.
Священник Брянской епархии доставил бойцам СВО гуманитарную посылку с продуктами - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Брянская епархия доставила продукты бойцам СВО
25 сентября, 14:41
 
