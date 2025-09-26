https://ria.ru/20250926/set-2044590909.html
Магаданские волонтеры сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом
Магаданские волонтеры сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом - РИА Новости, 26.09.2025
Магаданские волонтеры сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом
Волонтёры из магаданского поселка Сокол сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом, вскоре ее доставят в зону СВО, сообщил волонтерский Telegram-канал... РИА Новости, 26.09.2025
МАГАДАН, 26 сен - РИА Новости. Волонтёры из магаданского поселка Сокол сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом, вскоре ее доставят в зону СВО, сообщил волонтерский Telegram-канал "Сети 49". "Заявки от бойцов поступают самые разные, в том числе вот такие необычные и сложные. Настоящий ковер размером 30,35*5,35 метров сплели по заказу солдата волонтеры объединения "Колыма СВОих не бросаем" (поселок Сокол). На то, чтобы создать маскировочное полотно площадью более 160 (квадратных - ред.) метров высотой с 10-этажный дом, ушло 10 дней непрерывной напряженной работы", - говорится в сообщении.
