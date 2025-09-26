Рейтинг@Mail.ru
В Сербии не верят, что мир узнает имена виновных в теракте на "Севпотоках" - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/serbija-2044480182.html
В Сербии не верят, что мир узнает имена виновных в теракте на "Севпотоках"
В Сербии не верят, что мир узнает имена виновных в теракте на "Севпотоках" - РИА Новости, 26.09.2025
В Сербии не верят, что мир узнает имена виновных в теракте на "Севпотоках"
Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич заявил РИА Новости, что не верит, что мир узнает имена виновных в теракте на "Северных потоках". РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T06:55:00+03:00
2025-09-26T06:55:00+03:00
в мире
сша
россия
сербия
сеймур херш
дональд трамп
владимир путин
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич заявил РИА Новости, что не верит, что мир узнает имена виновных в теракте на "Северных потоках". В пятницу исполняется три года со дня теракта на трубопроводах "Северного потока". "Лично я думаю, что не будет никакого суда и никто не будет осужден. Никогда не будет раскрыто, кто, как и что сделал, потому что те, кто это сделал очень сильны и могут скрыть, что они виновны, а это сделали американцы. Таково мое мнение. Если помните, президент США Дональд Трамп спросил президента России Владимира Путина, могли бы американцы купить "Северный поток" в том виде, как он сейчас стоит. Это предприятие, которое может приносить только прибыль владельцу, четыре нитки трубопровода пропускной мощностью 110 миллиардов кубометров газа в год. С (включенными в цену – ред.) транспортными расходами можно заработать огромные деньги", - отметил сербский эксперт. Глава Газовой ассоциации Сербии напомнил, что Сербия и Венгрия с 1 января 2021 года получают российский газ из нового газопровода "Балканский поток", который через ГТС Болгарии связан с "Турецким потоком". "Сейчас один болгарский высокопоставленный функционер заявил, что в 2027 году они запретят поставки российского газа через болгарскую территорию нам и венграм. Думаю, что до того времени многое изменится, и этого не произойдет. Но болгары ранее уже сорвали проект газопровода "Южный поток", потому что им "большой брат" так сказал, и он не был построен", - подчеркнул Вулетич. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
https://ria.ru/20250505/tramp-2015161660.html
https://ria.ru/20250911/germanija-2041248056.html
https://ria.ru/20250925/polsha-2044221529.html
сша
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, сербия, сеймур херш, дональд трамп, владимир путин, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, турецкий поток, южный поток, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Сербия, Сеймур Херш, Дональд Трамп, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Турецкий поток, Южный поток, Дмитрий Песков
В Сербии не верят, что мир узнает имена виновных в теракте на "Севпотоках"

Вулетич не верит, что мир узнает имена виновных в теракте на «Северных потоках»

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич заявил РИА Новости, что не верит, что мир узнает имена виновных в теракте на "Северных потоках".
В пятницу исполняется три года со дня теракта на трубопроводах "Северного потока".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал "Северные потоки"
5 мая, 21:40
"Лично я думаю, что не будет никакого суда и никто не будет осужден. Никогда не будет раскрыто, кто, как и что сделал, потому что те, кто это сделал очень сильны и могут скрыть, что они виновны, а это сделали американцы. Таково мое мнение. Если помните, президент США Дональд Трамп спросил президента России Владимира Путина, могли бы американцы купить "Северный поток" в том виде, как он сейчас стоит. Это предприятие, которое может приносить только прибыль владельцу, четыре нитки трубопровода пропускной мощностью 110 миллиардов кубометров газа в год. С (включенными в цену – ред.) транспортными расходами можно заработать огромные деньги", - отметил сербский эксперт.
Глава Газовой ассоциации Сербии напомнил, что Сербия и Венгрия с 1 января 2021 года получают российский газ из нового газопровода "Балканский поток", который через ГТС Болгарии связан с "Турецким потоком".
"Сейчас один болгарский высокопоставленный функционер заявил, что в 2027 году они запретят поставки российского газа через болгарскую территорию нам и венграм. Думаю, что до того времени многое изменится, и этого не произойдет. Но болгары ранее уже сорвали проект газопровода "Южный поток", потому что им "большой брат" так сказал, и он не был построен", - подчеркнул Вулетич.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
11 сентября, 16:54
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
СМИ: в Польше хотели наградить подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Вчера, 10:37
 
В миреСШАРоссияСербияСеймур ХершДональд ТрампВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокТурецкий потокЮжный потокДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала