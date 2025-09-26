https://ria.ru/20250926/serbija-2044480182.html

В Сербии не верят, что мир узнает имена виновных в теракте на "Севпотоках"

Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич заявил РИА Новости, что не верит, что мир узнает имена виновных в теракте на "Северных потоках". РИА Новости, 26.09.2025

БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич заявил РИА Новости, что не верит, что мир узнает имена виновных в теракте на "Северных потоках". В пятницу исполняется три года со дня теракта на трубопроводах "Северного потока". "Лично я думаю, что не будет никакого суда и никто не будет осужден. Никогда не будет раскрыто, кто, как и что сделал, потому что те, кто это сделал очень сильны и могут скрыть, что они виновны, а это сделали американцы. Таково мое мнение. Если помните, президент США Дональд Трамп спросил президента России Владимира Путина, могли бы американцы купить "Северный поток" в том виде, как он сейчас стоит. Это предприятие, которое может приносить только прибыль владельцу, четыре нитки трубопровода пропускной мощностью 110 миллиардов кубометров газа в год. С (включенными в цену – ред.) транспортными расходами можно заработать огромные деньги", - отметил сербский эксперт. Глава Газовой ассоциации Сербии напомнил, что Сербия и Венгрия с 1 января 2021 года получают российский газ из нового газопровода "Балканский поток", который через ГТС Болгарии связан с "Турецким потоком". "Сейчас один болгарский высокопоставленный функционер заявил, что в 2027 году они запретят поставки российского газа через болгарскую территорию нам и венграм. Думаю, что до того времени многое изменится, и этого не произойдет. Но болгары ранее уже сорвали проект газопровода "Южный поток", потому что им "большой брат" так сказал, и он не был построен", - подчеркнул Вулетич. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

