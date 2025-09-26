https://ria.ru/20250926/sekta-2044487820.html
В ЛНР ликвидировали ячейку секты, центр которой находился в Киеве
2025-09-26T08:24:00+03:00
луганская народная республика
россия
киев
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044493462_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d56d841f8523679a07a64702e94f07c.jpg
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Ячейку секты, центр которой находится в Киеве, обнаружили и ликвидировали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике ликвидирована ячейка "нежелательной" иностранной организации с управленческим центром в городе Киеве", - говорится в сообщении. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Кировска в ЛНР действовало незарегистрированное объединение "Церковь Христа", осуществившее сбор и предоставление денежных средств в пользу организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"* в размере более 2 миллионов рублей. Сообщается, что члены организации перечисляли 10% от своих доходов в пользу указанного центра. "Следственным органом УФСБ России по Луганской Народной Республике в отношении трех лидеров ячейки возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - уточнили в УФСБ.* Признана в РФ нежелательной организацией
https://ria.ru/20241113/dengi-1983419798.html
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044493462_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b4f78d1b5a0568a87527b3c58e9cf76e.jpg
Кадры с задержанными членами секты в ЛНР
Ячейку секты, центр которой находится в Киеве, обнаружили и ликвидировали в ЛНР, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. Члены этой ячейки перечисляли часть своих доходов на Украину.
2025-09-26T08:24
Луганская Народная Республика, Россия, Киев, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
