В ЛНР ликвидировали ячейку секты, центр которой находился в Киеве

В ЛНР ликвидировали ячейку секты, центр которой находился в Киеве

2025-09-26T08:24:00+03:00

ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Ячейку секты, центр которой находится в Киеве, обнаружили и ликвидировали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике ликвидирована ячейка "нежелательной" иностранной организации с управленческим центром в городе Киеве", - говорится в сообщении. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Кировска в ЛНР действовало незарегистрированное объединение "Церковь Христа", осуществившее сбор и предоставление денежных средств в пользу организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"* в размере более 2 миллионов рублей. Сообщается, что члены организации перечисляли 10% от своих доходов в пользу указанного центра. "Следственным органом УФСБ России по Луганской Народной Республике в отношении трех лидеров ячейки возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - уточнили в УФСБ.* Признана в РФ нежелательной организацией

