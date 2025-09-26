https://ria.ru/20250926/sarkozi-2044544475.html

Саркози не собирается просить помилования у Макрона, заявил его адвокат

ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, не собирается просить помилования у нынешнего лидера страны Эммануэля Макрона, заявил в пятницу его адвокат Жан-Мишель Дарруа. В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию. "Он не думает о том, чтобы просить помилования (у президента – ред.), потому что хочет продемонстрировать свою невиновность", - сказал адвокат в интервью телеканалу BFMTV. Дарруа также назвал приговор Саркози "необоснованным с юридической точки зрения", напомнив, что его клиента оправдали по двум основным пунктам обвинения: незаконное финансирование избирательной кампании и коррупция. Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.

