Рейтинг@Mail.ru
Саркози не собирается просить помилования у Макрона, заявил его адвокат - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/sarkozi-2044544475.html
Саркози не собирается просить помилования у Макрона, заявил его адвокат
Саркози не собирается просить помилования у Макрона, заявил его адвокат - РИА Новости, 26.09.2025
Саркози не собирается просить помилования у Макрона, заявил его адвокат
Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, не собирается просить помилования у нынешнего лидера страны Эммануэля Макрона, заявил в РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:59:00+03:00
2025-09-26T12:59:00+03:00
в мире
франция
ливия
париж
николя саркози
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156348/45/1563484541_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_eb83aa3f8de35531a138ce1d40530dd6.jpg
ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, не собирается просить помилования у нынешнего лидера страны Эммануэля Макрона, заявил в пятницу его адвокат Жан-Мишель Дарруа. В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию. "Он не думает о том, чтобы просить помилования (у президента – ред.), потому что хочет продемонстрировать свою невиновность", - сказал адвокат в интервью телеканалу BFMTV. Дарруа также назвал приговор Саркози "необоснованным с юридической точки зрения", напомнив, что его клиента оправдали по двум основным пунктам обвинения: незаконное финансирование избирательной кампании и коррупция. Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
https://ria.ru/20250926/sarkozi-2044458389.html
https://ria.ru/20250926/frantsiya-2044482712.html
франция
ливия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156348/45/1563484541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7339f485fe25378d239411841e33f673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, ливия, париж, николя саркози, эммануэль макрон
В мире, Франция, Ливия, Париж, Николя Саркози, Эммануэль Макрон
Саркози не собирается просить помилования у Макрона, заявил его адвокат

Адвокат Дарруа: Саркози не собирается просить помилования у Макрона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНиколя Саркози
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Николя Саркози. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, не собирается просить помилования у нынешнего лидера страны Эммануэля Макрона, заявил в пятницу его адвокат Жан-Мишель Дарруа.
В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Ле Пен осудила приговор Саркози
Вчера, 00:58
"Он не думает о том, чтобы просить помилования (у президента – ред.), потому что хочет продемонстрировать свою невиновность", - сказал адвокат в интервью телеканалу BFMTV.
Дарруа также назвал приговор Саркози "необоснованным с юридической точки зрения", напомнив, что его клиента оправдали по двум основным пунктам обвинения: незаконное финансирование избирательной кампании и коррупция.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Утилизация Саркози: глубинное государство уничтожило экс-президента Франции
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияЛивияПарижНиколя СаркозиЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала