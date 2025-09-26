https://ria.ru/20250926/sanktsii-2044716767.html
Россия не признает заявления о запуске восстановления санкций против Ирана
РФ "категорически не признает" заявления о запуске процесса восстановления антииранских санкций, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 26.09.2025
ООН, 26 сен - РИА Новости. РФ "категорически не признает" заявления о запуске процесса восстановления антииранских санкций, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Что касается заявлений Великобритании и Франции, что они якобы запустили снэпбэк, то мы категорически не признаем их состоятельность", - сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска евротройкой процедуры восстановление санкций против Ирана.
