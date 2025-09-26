https://ria.ru/20250926/sanktsii-2044598744.html

Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании

Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании - РИА Новости, 26.09.2025

Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании

26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия ввела санкции против заместителя министра финансов Великобритании, заявили в МИД России."Ниже следует перечень подданных Великобритании... которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию:... Рейнолдс, Эмма Элизабет (Reynolds, Emma Elizabeth), заместитель министра финансов Великобритании, депутат Палаты общин парламента Великобритании от Лейбористской партии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

россия

великобритания

2025

Новости

