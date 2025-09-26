Сахалинский госуниверситет станет опорным вузом "Газпрома"

Рейтинг@Mail.ru
03:50 26.09.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен – РИА Новости. Правительство Сахалинской области вместе с "Газпромом" готовит решение о том, чтобы определить Сахалинский госуниверситет в качестве опорного вуза компании, заявил губернатор Валерий Лимаренко на пленарной сессии международного дальневосточного форума "Энергия Сахалина". По словам главы региона, подготовка собственных кадров для нефтегазовой отрасли особенно актуальна в свете энергетической стратегии России на период до 2050 года, где Сахалину отведена роль Восточного водородного кластера. "На Сахалине уже открыта передовая инженерная школа. Она готовит кадры не только для шельфовых проектов, но и для водородной отрасли. По поручению президента России на базе Сахалинского госуниверситета мы создаем кампус мирового уровня "СахалинТех". В ноябре этого года запустим студенческий городок на 1,5 тысячи человек, в следующем году – научно-образовательный центр. В университете планируется создать базовую кафедру и запустить уникальную магистратуру для шельфовых проектов", - рассказал Лимаренко. Глава региона уточнил, что в ведущем вузе области будут готовить кадры в области проектирования и эксплуатации скважин и подводных добычных комплексов, а также проводить научно-исследовательские работы, направленные на повышение эффективности добычи на шельфе. "Совместно с "Газпромбанком" уже открыт исследовательский центр с двумя лабораториями для решения задач в нефтегазовой сфере. С "Газпром Добыча Шельф" и "Газпром Инвест Шельф" сформирован портфель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. С компанией "Сахалинская Энергия" создается современная нефтегазовая химико-аналитическая лаборатория для проведения исследований мирового уровня", - подчеркнул губернатор. Лимаренко напомнил, что традиционно шельфовые проекты осваивали вахтовым методом, но пришло время очередной поворотной точки. "На самых высококвалифицированных местах на Сахалине и Курилах должны работать наши дети. Для этого созданы благоприятные условия для жизни, учебы и работы. На Сахалине появилась уникальная тенденция роста численности населения. В будущем это назовут разворотом экономики на Восток. Положительную динамику мы связываем не только с экономическими процессами, но и существенным изменением экологической ситуации, а также повышением качества жизни людей. И наибольший вклад в это вносит "Газпром", - заключил глава региона.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен – РИА Новости. Правительство Сахалинской области вместе с "Газпромом" готовит решение о том, чтобы определить Сахалинский госуниверситет в качестве опорного вуза компании, заявил губернатор Валерий Лимаренко на пленарной сессии международного дальневосточного форума "Энергия Сахалина".
По словам главы региона, подготовка собственных кадров для нефтегазовой отрасли особенно актуальна в свете энергетической стратегии России на период до 2050 года, где Сахалину отведена роль Восточного водородного кластера.
"На Сахалине уже открыта передовая инженерная школа. Она готовит кадры не только для шельфовых проектов, но и для водородной отрасли. По поручению президента России на базе Сахалинского госуниверситета мы создаем кампус мирового уровня "СахалинТех". В ноябре этого года запустим студенческий городок на 1,5 тысячи человек, в следующем году – научно-образовательный центр. В университете планируется создать базовую кафедру и запустить уникальную магистратуру для шельфовых проектов", - рассказал Лимаренко.
Глава региона уточнил, что в ведущем вузе области будут готовить кадры в области проектирования и эксплуатации скважин и подводных добычных комплексов, а также проводить научно-исследовательские работы, направленные на повышение эффективности добычи на шельфе.
"Совместно с "Газпромбанком" уже открыт исследовательский центр с двумя лабораториями для решения задач в нефтегазовой сфере. С "Газпром Добыча Шельф" и "Газпром Инвест Шельф" сформирован портфель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. С компанией "Сахалинская Энергия" создается современная нефтегазовая химико-аналитическая лаборатория для проведения исследований мирового уровня", - подчеркнул губернатор.
Лимаренко напомнил, что традиционно шельфовые проекты осваивали вахтовым методом, но пришло время очередной поворотной точки.
"На самых высококвалифицированных местах на Сахалине и Курилах должны работать наши дети. Для этого созданы благоприятные условия для жизни, учебы и работы. На Сахалине появилась уникальная тенденция роста численности населения. В будущем это назовут разворотом экономики на Восток. Положительную динамику мы связываем не только с экономическими процессами, но и существенным изменением экологической ситуации, а также повышением качества жизни людей. И наибольший вклад в это вносит "Газпром", - заключил глава региона.
