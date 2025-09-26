Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава правонарушения в ее деле - РИА Новости, 26.09.2025
Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава правонарушения в ее деле
Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава правонарушения в ее деле - РИА Новости, 26.09.2025
Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава правонарушения в ее деле
Адвокат журналистки Божены Рынски (Малашенко), оштрафованной на 20 тысяч рублей за унижающие высказывания в адрес русских, заявил об отсутствии состава... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Адвокат журналистки Божены Рынски (Малашенко), оштрафованной на 20 тысяч рублей за унижающие высказывания в адрес русских, заявил об отсутствии состава административного правонарушения в ее действиях, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Защитник… в судебном заседании указала на то, что состав административного правонарушения в действиях Малашенко Б.Л. отсутствует, для проведения исследования был представлен лишь фрагмент речи, имеющееся в материалах дела лингвистическое исследование является недопустимым доказательством", - сказано в документах. Также адвокат указывал, что срок привлечения Рынски к административной ответственности истек, поскольку видеоматериал опубликован в январе 2024 года. Кроме того, по словам защиты, Рынска не была извещена о возбуждении дела об административном правонарушении, копию постановления не получала, поскольку находилась за пределами РФ. Ранее прокуратура Москвы сообщала, что в отношении Рынски возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал ее виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В ведомстве уточняли, что Рынска в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в интернете, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Адвокат журналистки Божены Рынски (Малашенко), оштрафованной на 20 тысяч рублей за унижающие высказывания в адрес русских, заявил об отсутствии состава административного правонарушения в ее действиях, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Защитник… в судебном заседании указала на то, что состав административного правонарушения в действиях Малашенко Б.Л. отсутствует, для проведения исследования был представлен лишь фрагмент речи, имеющееся в материалах дела лингвистическое исследование является недопустимым доказательством", - сказано в документах.
Также адвокат указывал, что срок привлечения Рынски к административной ответственности истек, поскольку видеоматериал опубликован в январе 2024 года. Кроме того, по словам защиты, Рынска не была извещена о возбуждении дела об административном правонарушении, копию постановления не получала, поскольку находилась за пределами РФ.
Ранее прокуратура Москвы сообщала, что в отношении Рынски возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал ее виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
В ведомстве уточняли, что Рынска в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в интернете, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.
