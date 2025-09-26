Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
15:28 26.09.2025
В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Русская православная церковь выражает глубокие соболезнования в связи со смертью известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, заявил РИА... РИА Новости, 26.09.2025
тигран кеосаян
владимир легойда
маргарита симоньян
русская православная церковь
московский патриархат
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Русская православная церковь выражает глубокие соболезнования в связи со смертью известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Кеосаян скончался, сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, ночью он "ушел к Создателю". "В Русской церкви выражают глубокие соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна", - сказал агентству Легойда. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
тигран кеосаян, владимир легойда, маргарита симоньян, русская православная церковь, московский патриархат
Тигран Кеосаян, Владимир Легойда, Маргарита Симоньян, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Легойда: РПЦ выражает глубокие соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Русская православная церковь выражает глубокие соболезнования в связи со смертью известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Кеосаян скончался, сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, ночью он "ушел к Создателю".
"В Русской церкви выражают глубокие соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна", - сказал агентству Легойда.
В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
Тигран КеосаянВладимир ЛегойдаМаргарита СимоньянРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Заголовок открываемого материала