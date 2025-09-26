https://ria.ru/20250926/rpts-2044597166.html
В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Русская православная церковь выражает глубокие соболезнования в связи со смертью известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, заявил РИА... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:28:00+03:00
2025-09-26T15:28:00+03:00
2025-09-26T15:28:00+03:00
тигран кеосаян
владимир легойда
маргарита симоньян
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779578451_0:117:3086:1853_1920x0_80_0_0_6f80f6c509d08008f0352799791a2916.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Русская православная церковь выражает глубокие соболезнования в связи со смертью известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Кеосаян скончался, сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, ночью он "ушел к Создателю". "В Русской церкви выражают глубокие соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна", - сказал агентству Легойда. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044584070.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779578451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49d31022b6b20140b7c4ceb1e3e56d78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тигран кеосаян, владимир легойда, маргарита симоньян, русская православная церковь, московский патриархат
Тигран Кеосаян, Владимир Легойда, Маргарита Симоньян, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Легойда: РПЦ выражает глубокие соболезнования в связи со смертью Кеосаяна