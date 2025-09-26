https://ria.ru/20250926/rpts-2044597166.html

В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

26.09.2025

В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Русская православная церковь выражает глубокие соболезнования в связи со смертью известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, заявил РИА... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Русская православная церковь выражает глубокие соболезнования в связи со смертью известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Кеосаян скончался, сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, ночью он "ушел к Создателю". "В Русской церкви выражают глубокие соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна", - сказал агентству Легойда. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.

