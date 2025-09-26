https://ria.ru/20250926/rozysk-2044474477.html

Шеф-редактор The Insider* объявлен в розыск в России

Шеф-редактор The Insider* объявлен в розыск в России

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Шеф-редактор издания The Insider* Тимур Олевский**, против которого возбуждено дело за работу на издание-иноагента, объявлен в розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Тимур Олевский** объявлен в федеральный розыск в России", - сказал собеседник агентства. Информация подтверждается в базе МВД."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Олевского.Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что против Олевского** возбуждено уголовное дело. Также, согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, годом ранее Олевский** был оштрафован по статье 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Штраф был назначен за участие Олевского** в деятельности нежелательного в РФ издания-иноагента The Insider*. РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов, выяснило, что шеф-редактор задолжал в России более 105 тысяч рублей по кредитам, в отношении него весной этого года было возбуждено исполнительное производство. Кроме того, на Олевского с 2023 года возбуждено исполнительное производство о взыскании исполнительского сбора в размере 1 тысячи рублей. Взысканием занимаются московские приставы. The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге. Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, на Украине и в других странах, прежде всего, Восточной Европы. В отношении издания и его главного редактора неоднократно поступали иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые были выиграны истцами.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

