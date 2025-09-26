Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил обсудить целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ
26.09.2025
Путин предложил обсудить целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ
Путин предложил обсудить целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ - РИА Новости, 26.09.2025
Путин предложил обсудить целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ
Президент Владимир Путин предложил обсудить с парламентом и МИД целесообразность участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам... РИА Новости, 26.09.2025
россия
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
в мире
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил обсудить с парламентом и МИД целесообразность участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).Речь об этом шла на встрече главы государства с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, которая состоялась накануне вечером в Кремле. Памфилова, в частности, обратила внимание на то, что российских наблюдателей не допустили к выборам в Молдавии, несмотря членство в БДИПЧ.&quot;Зачем они нам нужны? На самом деле, зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права — абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права&quot;, — сказала глава ЦИК.Путин ответил, что следует подумать на эту тему и посоветоваться с МИД и депутатами обеих палат. "Вы правы, такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну, бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать", — добавил президент.Выборы в парламент Молдавии назначены на 28 сентября. При этом ЦИК республики отказал в аккредитации более чем 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира (за исключением Австралии), в том числе и из России. Москва заявила по этому поводу решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию, подчеркнув, что отказом в допуске наблюдателей Кишинев грубо нарушает свои международные обязательства. Действия молдавских властей несовместимы с демократическими ценностями, о приверженности которым они заявляют, это очередное проявление антироссийского курса, подчеркнули в МИД.
россия
Президент России Владимир Путин и председатель ЦИК Элла Памфилова во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель ЦИК Элла Памфилова во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Президент России Владимир Путин и председатель ЦИК Элла Памфилова во время встречи
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил обсудить с парламентом и МИД целесообразность участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Речь об этом шла на встрече главы государства с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, которая состоялась накануне вечером в Кремле. Памфилова, в частности, обратила внимание на то, что российских наблюдателей не допустили к выборам в Молдавии, несмотря членство в БДИПЧ.
«

"Зачем они нам нужны? На самом деле, зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права — абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права", — сказала глава ЦИК.

Путин ответил, что следует подумать на эту тему и посоветоваться с МИД и депутатами обеих палат.
"Вы правы, такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну, бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать", — добавил президент.
Выборы в парламент Молдавии назначены на 28 сентября. При этом ЦИК республики отказал в аккредитации более чем 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира (за исключением Австралии), в том числе и из России.
Москва заявила по этому поводу решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию, подчеркнув, что отказом в допуске наблюдателей Кишинев грубо нарушает свои международные обязательства. Действия молдавских властей несовместимы с демократическими ценностями, о приверженности которым они заявляют, это очередное проявление антироссийского курса, подчеркнули в МИД.
Россия, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, В мире
 
 
