Россия не останавливала работы на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Лихачев
Россия не останавливала работы на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2025
Россия не останавливала работы на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Лихачев
Россия не останавливала работы на площадке АЭС "Бушер" в Иране летом нынешнего года во время ударов Израиля и США по иранским объектам
2025-09-26T17:59:00+03:00
2025-09-26T17:59:00+03:00
2025-09-26T17:59:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не останавливала работы на площадке АЭС "Бушер" в Иране летом нынешнего года во время ударов Израиля и США по иранским объектам, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Работа на площадке не останавливалась ни на минуту", - сказал Лихачев журналистам на "Мировой атомной неделе" в Москве.
Россия не останавливала работы на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Лихачев
Лихачев: Россия не останавливала работы на АЭС "Бушер" в Иране во время ударов