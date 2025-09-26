Рейтинг@Mail.ru
Россия не останавливала работы на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2025
17:59 26.09.2025
Россия не останавливала работы на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Лихачев
в мире
россия
иран
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не останавливала работы на площадке АЭС "Бушер" в Иране летом нынешнего года во время ударов Израиля и США по иранским объектам, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Работа на площадке не останавливалась ни на минуту", - сказал Лихачев журналистам на "Мировой атомной неделе" в Москве.
в мире, россия, иран, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Иран, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не останавливала работы на площадке АЭС "Бушер" в Иране летом нынешнего года во время ударов Израиля и США по иранским объектам, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Работа на площадке не останавливалась ни на минуту", - сказал Лихачев журналистам на "Мировой атомной неделе" в Москве.
Тегеран и Москва обсудили строительство АЭС, более мощной, чем "Бушер"
В миреРоссияИранАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Заголовок открываемого материала