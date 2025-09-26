https://ria.ru/20250926/rossija-2044659067.html

Россия не останавливала работы на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Лихачев

Россия не останавливала работы на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2025

Россия не останавливала работы на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Лихачев

Россия не останавливала работы на площадке АЭС "Бушер" в Иране летом нынешнего года во время ударов Израиля и США по иранским объектам, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:59:00+03:00

2025-09-26T17:59:00+03:00

2025-09-26T17:59:00+03:00

в мире

россия

иран

алексей лихачев

бушерская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_0:47:2784:1613_1920x0_80_0_0_224bd5350195cc82dafd8daa090baee4.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не останавливала работы на площадке АЭС "Бушер" в Иране летом нынешнего года во время ударов Израиля и США по иранским объектам, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Работа на площадке не останавливалась ни на минуту", - сказал Лихачев журналистам на "Мировой атомной неделе" в Москве.

https://ria.ru/20250926/iran-2044518153.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"