Стартует марафон Знание.Первые, посвященный атомной промышленности страны
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В России в пятницу стартует марафон Знание.Первые, посвященный атомной промышленности страны, мероприятия пройдут в 11 городах. "Юбилей атомной промышленности – это отличная возможность вдохновить молодых людей на новые свершения. Наш марафон покажет ребятам по всей стране, как знания способны менять жизнь людей", - рассказал глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. Зрителями марафона станут более 25 тысяч молодых людей, за три дня на площадках мероприятия выступят 120 лекторов. Среди них — государственные и общественные деятели, руководители компаний, предприниматели, ученые, популяризаторы науки, мастера культуры и искусства, спортсмены, блогеры и другие известные люди. Центральной площадкой марафона станет Москва, кроме того, программа развернется в 10 городах, охватив каждый федеральный округ страны: Челябинске, Саранске, Нижнем Новгороде, Твери, Нарьян-Маре, Красноярске, Хабаровске, Грозном, а также Ростовской области и Донецкой Народной Республике. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
