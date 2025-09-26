https://ria.ru/20250926/rosleshoz-2044470009.html

Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году

Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году, чтобы понять, сколько деревьев погибло после боевых действий, и начать высаживать новые, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Мы согласовали программу по Курской области. В следующем году мы проведем обследование - сколько, где погибло (деревьев - ред.), и после этого мы уже поймем, где будем заниматься восстановлением", - сказал Советников на полях форума "Леса России". Всероссийский форум "Леса России" в 2025 году прошел в Нижнем Новгороде с 24 по 25 сентября. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

