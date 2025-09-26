Рейтинг@Mail.ru
04:00 26.09.2025
Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году
Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году, чтобы понять, сколько деревьев погибло после боевых действий, и начать высаживать новые, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Мы согласовали программу по Курской области. В следующем году мы проведем обследование - сколько, где погибло (деревьев - ред.), и после этого мы уже поймем, где будем заниматься восстановлением", - сказал Советников на полях форума "Леса России". Всероссийский форум "Леса России" в 2025 году прошел в Нижнем Новгороде с 24 по 25 сентября. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
курская область, россия, нижний новгород, иван советников, валерий герасимов, владимир путин, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), вооруженные силы украины, общество
Курская область, Россия, Нижний Новгород, Иван Советников, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Вооруженные силы Украины, Общество
© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиАвтомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Автомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году, чтобы понять, сколько деревьев погибло после боевых действий, и начать высаживать новые, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Мы согласовали программу по Курской области. В следующем году мы проведем обследование - сколько, где погибло (деревьев - ред.), и после этого мы уже поймем, где будем заниматься восстановлением", - сказал Советников на полях форума "Леса России".
Всероссийский форум "Леса России" в 2025 году прошел в Нижнем Новгороде с 24 по 25 сентября.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
