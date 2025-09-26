https://ria.ru/20250926/rosatom-2044667299.html

Росатом может распределить за рубежом технологии замкнутого ядерного цикла

Росатом может распределить за рубежом технологии замкнутого ядерного цикла - РИА Новости, 26.09.2025

Росатом может распределить за рубежом технологии замкнутого ядерного цикла

"Росатом" может предложить распределить за рубежом технологии замкнутого ядерного топливного цикла, при этом взяв на себя этап работы на реакторах на быстрых... РИА Новости, 26.09.2025

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" может предложить распределить за рубежом технологии замкнутого ядерного топливного цикла, при этом взяв на себя этап работы на реакторах на быстрых нейтронах, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы можем предлагать распределенные по странам комплексы замыкания ядерного топливного цикла, строя за рубежом наши реакторы ВВЭР и перерабатывая топливо на реакторах на быстрых нейтронах в Российской Федерации", - сказал Лихачев журналистам на полях форума "Мировая атомная неделя".

