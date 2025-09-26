https://ria.ru/20250926/rosatom-2044667299.html
Росатом может распределить за рубежом технологии замкнутого ядерного цикла
Росатом может распределить за рубежом технологии замкнутого ядерного цикла
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" может предложить распределить за рубежом технологии замкнутого ядерного топливного цикла, при этом взяв на себя этап работы на реакторах на быстрых нейтронах, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы можем предлагать распределенные по странам комплексы замыкания ядерного топливного цикла, строя за рубежом наши реакторы ВВЭР и перерабатывая топливо на реакторах на быстрых нейтронах в Российской Федерации", - сказал Лихачев журналистам на полях форума "Мировая атомная неделя".
