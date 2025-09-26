Росатом может распределить за рубежом технологии замкнутого ядерного цикла

Рейтинг@Mail.ru
18:19 26.09.2025
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
в мире
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" может предложить распределить за рубежом технологии замкнутого ядерного топливного цикла, при этом взяв на себя этап работы на реакторах на быстрых нейтронах, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы можем предлагать распределенные по странам комплексы замыкания ядерного топливного цикла, строя за рубежом наши реакторы ВВЭР и перерабатывая топливо на реакторах на быстрых нейтронах в Российской Федерации", - сказал Лихачев журналистам на полях форума "Мировая атомная неделя".
алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, в мире
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, В мире
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" может предложить распределить за рубежом технологии замкнутого ядерного топливного цикла, при этом взяв на себя этап работы на реакторах на быстрых нейтронах, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы можем предлагать распределенные по странам комплексы замыкания ядерного топливного цикла, строя за рубежом наши реакторы ВВЭР и перерабатывая топливо на реакторах на быстрых нейтронах в Российской Федерации", - сказал Лихачев журналистам на полях форума "Мировая атомная неделя".
"Росатом" планирует запустить уникальный ядерный реактор в 2030 году
