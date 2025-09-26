https://ria.ru/20250926/rosatom-2044510583.html

В "Росатоме" объявили о начале создания плавучих АЭС для южных регионов

2025-09-26T10:41:00+03:00

2025-09-26T10:41:00+03:00

2025-09-26T11:08:00+03:00

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

андрей никипелов

москва

россия

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов."Прямо сейчас мы приступаем к созданию плавэнергоблоков для южных регионов мощностью 100 МВт. Мы уже готовы к тому, чтобы полноценно разворачивать это производство", - сказал Никипелов на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Сейчас в России на Чукотке эксплуатируется первая в мире плавучая АЭС. "Росатом" также строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского ГОК на Чукотке. Кроме того, плавучие АЭС "Росатом" предлагает своим зарубежным партнерам.

москва

россия

2025

Новости

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", андрей никипелов, москва, россия