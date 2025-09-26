Рейтинг@Mail.ru
В "Росатоме" объявили о начале создания плавучих АЭС для южных регионов
26.09.2025
В "Росатоме" объявили о начале создания плавучих АЭС для южных регионов
В "Росатоме" объявили о начале создания плавучих АЭС для южных регионов - РИА Новости, 26.09.2025
В "Росатоме" объявили о начале создания плавучих АЭС для южных регионов
"Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным... РИА Новости, 26.09.2025
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
андрей никипелов
москва
россия
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов."Прямо сейчас мы приступаем к созданию плавэнергоблоков для южных регионов мощностью 100 МВт. Мы уже готовы к тому, чтобы полноценно разворачивать это производство", - сказал Никипелов на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Сейчас в России на Чукотке эксплуатируется первая в мире плавучая АЭС. "Росатом" также строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского ГОК на Чукотке. Кроме того, плавучие АЭС "Росатом" предлагает своим зарубежным партнерам.
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", андрей никипелов, москва, россия
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Андрей Никипелов, Москва, Россия
В "Росатоме" объявили о начале создания плавучих АЭС для южных регионов

"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.
"Прямо сейчас мы приступаем к созданию плавэнергоблоков для южных регионов мощностью 100 МВт. Мы уже готовы к тому, чтобы полноценно разворачивать это производство", - сказал Никипелов на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
Сейчас в России на Чукотке эксплуатируется первая в мире плавучая АЭС. "Росатом" также строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского ГОК на Чукотке. Кроме того, плавучие АЭС "Росатом" предлагает своим зарубежным партнерам.
Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Андрей НикипеловМоскваРоссия
 
 
